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الديمقراطي الاجتماعي يثمن مواقف الملك من القضية الفلسطينية

10/22/2023 4:30:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 22 تشرين الأول (بترا) - عبر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني، في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن تثمينه ودعمه الكامل للموقف الأردني الحازم الذي عبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر القاهرة، حيث شدد على ضرورة وقف العدوان فورًا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، ورفض التهجير القسري.
وأشار الحزب إلى أن موقف الأردن كان الأكثر جذرية وتقدمًا، وأن خطاب جلالة الملك كان حاسماً، وحذر من استمرار الكارثة، وقدم انتقادا شديد اللهجة للموقف الغربي الذي قال إنه ينطوي على رسالة خطيرة جدًا حيث يسارع إلى إدانة ومساءلة المعتدي عن قتل المدنيين وحصارهم في أي مكان في العالم، وليس في غزة فحسب.
وأكد الحزب أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين.
ودعا جميع الأحزاب في الدول العربية والغربية إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات والهجمة الإسرائيلية التي لا تميز بين طفل وامرأة ومسجد وكنيسة ومستشفى.
-- (بترا)
ع ج/ب ط
22/10/2023 10:15:44

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