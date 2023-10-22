الديمقراطي الاجتماعي يثمن مواقف الملك من القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 22 تشرين الأول (بترا) - عبر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني، في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن تثمينه ودعمه الكامل للموقف الأردني الحازم الذي عبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر القاهرة، حيث شدد على ضرورة وقف العدوان فورًا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، ورفض التهجير القسري.
وأشار الحزب إلى أن موقف الأردن كان الأكثر جذرية وتقدمًا، وأن خطاب جلالة الملك كان حاسماً، وحذر من استمرار الكارثة، وقدم انتقادا شديد اللهجة للموقف الغربي الذي قال إنه ينطوي على رسالة خطيرة جدًا حيث يسارع إلى إدانة ومساءلة المعتدي عن قتل المدنيين وحصارهم في أي مكان في العالم، وليس في غزة فحسب.
وأكد الحزب أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين.
ودعا جميع الأحزاب في الدول العربية والغربية إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات والهجمة الإسرائيلية التي لا تميز بين طفل وامرأة ومسجد وكنيسة ومستشفى.
-- (بترا)
ع ج/ب ط
22/10/2023 10:15:44
MENAFN22102023000117011021ID1107282263
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