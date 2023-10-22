Sunday, 22 October 2023 01:20 GMT

الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية

10/22/2023 4:30:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 22 تشرين الأول(بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 50 فلسطينيا بينهم عمال من غزة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله و البيرة والخليل و سلفيت و طوباس وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة،واعتقلت المواطنين الخمسين.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
22/10/2023 10:12:19

MENAFN22102023000117011021ID1107282262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث