الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية
التاريخ
10/22/2023 4:30:28 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 22 تشرين الأول(بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 50 فلسطينيا بينهم عمال من غزة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله و البيرة والخليل و سلفيت و طوباس وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة،واعتقلت المواطنين الخمسين.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
22/10/2023 10:12:19
MENAFN22102023000117011021ID1107282262
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