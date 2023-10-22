الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 22 تشرين الأول(بترا)- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 50 فلسطينيا بينهم عمال من غزة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله و البيرة والخليل و سلفيت و طوباس وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة،واعتقلت المواطنين الخمسين.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

22/10/2023 10:12:19