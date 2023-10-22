شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال مناطق في قطاع غزة

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال مناطق في قطاع غزة
التاريخ
10/22/2023 4:30:26 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا) - استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح وسط القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية في غزة، ان طيران الاحتلال قصف برج النصر المعروف ببرج "موسى عرفات" مما أدى الى تدميره بشكل كامل.
-- (بترا)
ا ش/س س/ب ط
22/10/2023 09:56:48
MENAFN22102023000117011021ID1107282259
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