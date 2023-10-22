شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال مناطق في قطاع غزة

غزة 22 تشرين الأول (بترا) - استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح وسط القطاع. وقالت مصادر فلسطينية في غزة، ان طيران الاحتلال قصف برج النصر المعروف ببرج "موسى عرفات" مما أدى الى تدميره بشكل كامل. -- (بترا) ا ش/س س/ب ط 22/10/2023 09:56:48

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