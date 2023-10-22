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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم

10/22/2023 4:30:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 22 تشرين الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، فيما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الطلبة الدارسين داخل مدارس الأقصى من الوصول إليها.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن المستوطنين المقتحمين للأقصى نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.
وأضافت أن قوات الاحتلال ترفض منذ ساعات الصباح السماح للطلاب بالدخول الى مدارس رياض الأقصى الموجودة داخل باحات المسجد، وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم. ويتزامن ذلك مع تشديد الإجراءات على أبواب المسجد ومنع المصلين من الدخول والسماح فقط لكبار السن بذلك.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
22/10/2023 09:55:25

MENAFN22102023000117011021ID1107282258

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