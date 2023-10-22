مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 22 تشرين الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، فيما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الطلبة الدارسين داخل مدارس الأقصى من الوصول إليها.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن المستوطنين المقتحمين للأقصى نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.
وأضافت أن قوات الاحتلال ترفض منذ ساعات الصباح السماح للطلاب بالدخول الى مدارس رياض الأقصى الموجودة داخل باحات المسجد، وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم. ويتزامن ذلك مع تشديد الإجراءات على أبواب المسجد ومنع المصلين من الدخول والسماح فقط لكبار السن بذلك.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
22/10/2023 09:55:25
MENAFN22102023000117011021ID1107282258
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