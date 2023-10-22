اليمن: تحذير طوارئ باللون الأحمر مع تحول إعصار إلى عاصفة شديدة جدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا) - أطلقت الأرصاد الجوية اليمنية اليوم الأحد، تحذير "طوارئ" باللون الأحمر من الدرجة الأولى، يفيد بتطور العاصفة الإعصارية الشديدة (تيج) إلى عاصفة إعصارية "شديدة جدا"، خلال الساعات القادمة في السواحل اليمنية الشرقية على البحر العربي والمحيط الهندي.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية" سبأ"، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السماء ستكون ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظة أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي، وعلى المياه الإقليمية الشرقية والجنوبية الشرقية في بحر العرب وخليج عدن.
وبينت أن الساعات القادمة ستشهد رياحا عاصفة تتراوح من 55 - 75 عقدة وهبات تتجاوز 80 عقدة في محيط العاصفة، مع انخفاض الرؤية وشدة اضطراب البحر إلى "عالي الموج وعالي الموج جدا بالقرب من مركز العاصفة بين (5-7) أمتار".
وحذرت بشدة ربابنة السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الخطرة، كما حذرت المواطنين في أرخبيل سقطرى، بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.
وأهابت بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والفورية لحماية الأرواح والممتلكات.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وجه في وقت سابق الحكومة ومحافظي حضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى، برفع الجاهزية لمواجهة هذه العاصفة الإعصارية.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
22/10/2023 09:41:39
MENAFN22102023000117011021ID1107282257
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