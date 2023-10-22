اليمن: تحذير طوارئ باللون الأحمر مع تحول إعصار إلى عاصفة شديدة جدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا) - أطلقت الأرصاد الجوية اليمنية اليوم الأحد، تحذير "طوارئ" باللون الأحمر من الدرجة الأولى، يفيد بتطور العاصفة الإعصارية الشديدة (تيج) إلى عاصفة إعصارية "شديدة جدا"، خلال الساعات القادمة في السواحل اليمنية الشرقية على البحر العربي والمحيط الهندي.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية" سبأ"، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السماء ستكون ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظة أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي، وعلى المياه الإقليمية الشرقية والجنوبية الشرقية في بحر العرب وخليج عدن.

وبينت أن الساعات القادمة ستشهد رياحا عاصفة تتراوح من 55 - 75 عقدة وهبات تتجاوز 80 عقدة في محيط العاصفة، مع انخفاض الرؤية وشدة اضطراب البحر إلى "عالي الموج وعالي الموج جدا بالقرب من مركز العاصفة بين (5-7) أمتار".

وحذرت بشدة ربابنة السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الخطرة، كما حذرت المواطنين في أرخبيل سقطرى، بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

وأهابت بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والفورية لحماية الأرواح والممتلكات.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وجه في وقت سابق الحكومة ومحافظي حضرموت وشبوة وأرخبيل سقطرى، برفع الجاهزية لمواجهة هذه العاصفة الإعصارية.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

22/10/2023 09:41:39