حزب التكامل الوطني: خطاب الملك في القاهرة عبر عن صوت كل اردني وعربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا) - أعلن حزب التكامل الوطني عن دعمه المطلق لكل الإجراءات التي اتخذها الأردن تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، وخاصة ما جاء في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة القاهرة والتي عبر من خلاله عن صوت كل اردني وعربي وإنساني يتسم بموازنة عادلة في المساواة بين الشعوب محذرا من تهميش وتغييب القضية الفلسطينية والتغاضي عن كل الإجراءات العنفية الفاشية التي تتخذها دولة الاحتلال تجاه مسألة التهجير والترانسفير.
وقال أمين عام الحزب النائب الدكتور فايز بصبوص الدوايمة، خلال اجتماع طارئ، أمس السبت، ان هذا المشروع قد حذر منه جلالة الملك في كل خطاباته وقد ظهر ذلك جليا تجاه ما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني من استهداف متعمد للبنية التحتية والأبرياء والمدنيين وحصار يقطع الكهرباء والماء والغذاء والدواء عن مليوني فلسطيني يعشون ظروفا مأساوية لا سابق لها في التاريخ.
وأشار إلى ما قاله جلالة الملك بإن كل ذلك التدمير يهدف الى تهجير الفلسطينيين من خلال سياسة الإبادة الجماعية وان الأردن ومصر ترفضان رفضا قاطعا هذا المشروع، حيث أن تطبيقه سيؤدي الى حرب لا مفر منها.
وعبر الحزب عن وقوفه خلف جلالة الملك في كل الظروف التي تتطلبها حماية الوطن وحماية الرسالة الهاشمية وثوابتها القيمية القائمة على أبعاد روحية لن نتقاعس ثانية واحدة في أداء واجبنا كما يحدده جلالة الملك.
ودعا إلى المشاركة الفاعلة بالوقفات السلمية لدعم الشعب الفلسطيني وان ترقى هذه الوقفات إلى مستوى الوعي الجمعي الأردني والمسؤولية المجتمعية والسياسية وأن تعبر دون خرق للقانون عن وجهة نظرها وان لا تستهدف أي منشأة من منشآت الدولة أو مؤسساتها، محذرا من أن ضرب حصانة الجبهة الداخلية من خلال الفتنة هو هدف استراتيجي للحركة الصهيونية فالوئام والتكامل المجتمعي والمسؤولية السياسية والالتفاف الكلي خلف جلالة الملك هو الرافعة الحقيقية في مواجهة المخططات الصهيونية وتبعاتها.
-- (بترا)
ب ط
22/10/2023 09:35:51
MENAFN22102023000117011021ID1107282256
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