حزب التكامل الوطني: خطاب الملك في القاهرة عبر عن صوت كل اردني وعربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا) - أعلن حزب التكامل الوطني عن دعمه المطلق لكل الإجراءات التي اتخذها الأردن تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، وخاصة ما جاء في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة القاهرة والتي عبر من خلاله عن صوت كل اردني وعربي وإنساني يتسم بموازنة عادلة في المساواة بين الشعوب محذرا من تهميش وتغييب القضية الفلسطينية والتغاضي عن كل الإجراءات العنفية الفاشية التي تتخذها دولة الاحتلال تجاه مسألة التهجير والترانسفير.

وقال أمين عام الحزب النائب الدكتور فايز بصبوص الدوايمة، خلال اجتماع طارئ، أمس السبت، ان هذا المشروع قد حذر منه جلالة الملك في كل خطاباته وقد ظهر ذلك جليا تجاه ما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني من استهداف متعمد للبنية التحتية والأبرياء والمدنيين وحصار يقطع الكهرباء والماء والغذاء والدواء عن مليوني فلسطيني يعشون ظروفا مأساوية لا سابق لها في التاريخ.

وأشار إلى ما قاله جلالة الملك بإن كل ذلك التدمير يهدف الى تهجير الفلسطينيين من خلال سياسة الإبادة الجماعية وان الأردن ومصر ترفضان رفضا قاطعا هذا المشروع، حيث أن تطبيقه سيؤدي الى حرب لا مفر منها.

وعبر الحزب عن وقوفه خلف جلالة الملك في كل الظروف التي تتطلبها حماية الوطن وحماية الرسالة الهاشمية وثوابتها القيمية القائمة على أبعاد روحية لن نتقاعس ثانية واحدة في أداء واجبنا كما يحدده جلالة الملك.

ودعا إلى المشاركة الفاعلة بالوقفات السلمية لدعم الشعب الفلسطيني وان ترقى هذه الوقفات إلى مستوى الوعي الجمعي الأردني والمسؤولية المجتمعية والسياسية وأن تعبر دون خرق للقانون عن وجهة نظرها وان لا تستهدف أي منشأة من منشآت الدولة أو مؤسساتها، محذرا من أن ضرب حصانة الجبهة الداخلية من خلال الفتنة هو هدف استراتيجي للحركة الصهيونية فالوئام والتكامل المجتمعي والمسؤولية السياسية والالتفاف الكلي خلف جلالة الملك هو الرافعة الحقيقية في مواجهة المخططات الصهيونية وتبعاتها.

-- (بترا)

ب ط

22/10/2023 09:35:51