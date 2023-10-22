استشهاد 5 فلسطينيين برصاص وقصف الاحتلال في جنين ونابلس وطوباس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 22 تشرين الأول (بترا) - استشهد فجر اليوم الأحد، 5 مواطنين فلسطينيين، في مدن جنين وطمون ونابلس، اثنان منهم برصاص الاحتلال، وثلاثة آخرون جراء قصف استهدف مسجدا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الشاب محمد حسين أبو عابد، وشابين آخرين لم تعرف هويتهما بعد، وصلا أشلاء إلى المستشفى، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.

وفي مدينة نابلس، أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاما)، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر شرق نابلس.

وفي طوباس، استشهد الشاب عدنان أبو حلمي (20 عاما) برصاصة في الرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة طمون، فيما أصيب ستة آخرون بجروح خلال مواجهات في مدينة طوباس.

وبارتقاء الشهداء الخمسة في جنين وطوباس ونابلس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول إلى 89 شهيدا.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

22/10/2023 09:05:22