قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا) - تعرض مطارا دمشق وحلب الرئيسيان في سوريا، لقصف إسرائيي متزامن، فجر اليوم الأحد، ما أدى لمقتل مدني وإصابة آخر، وخروج المطارين عن الخدمة .
ونقلت وكالة الأنباء السورية" سانا" عن مصدر عسكري "عند الساعة 5:25 فجر اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ، مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى مقتل عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة".
من جهتها، أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.
ودعت الوزارة المسافرين لترتيب أمور السفر مع شركات الطيران حيث سيتم تباعا نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
22/10/2023 08:59:28
MENAFN22102023000117011021ID1107282253
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