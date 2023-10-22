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قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

10/22/2023 4:30:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا) - تعرض مطارا دمشق وحلب الرئيسيان في سوريا، لقصف إسرائيي متزامن، فجر اليوم الأحد، ما أدى لمقتل مدني وإصابة آخر، وخروج المطارين عن الخدمة .
ونقلت وكالة الأنباء السورية" سانا" عن مصدر عسكري "عند الساعة 5:25 فجر اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ، مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى مقتل عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة".
من جهتها، أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.
ودعت الوزارة المسافرين لترتيب أمور السفر مع شركات الطيران حيث سيتم تباعا نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
22/10/2023 08:59:28

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