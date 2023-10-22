السويسريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا) - توجه الناخبون السويسريون، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وسط توقعات بحصول حزب الشعب السويسري على نحو 28 بالمئة من الأصوات.
ويحق لأكثر من مليون مواطن سويسري التصويت، وغالبا ما يصوت أكثر من 90 بالمئة عبر البريد، حيث يجري انتخاب البرلمان بغرفتيه، المجلس الوطني ومجلس الولايات.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإنه من غير المتوقع أن تؤدي نتيجة الانتخابات إلى تغيير في الحكومة الاتحادية السويسرية، التي تتكون من سبعة مسؤولين يشكلون المجلس الاتحادي.
وتضم قائمة أكبر الأحزاب في سويسرا كلا من حزب الشعب السويسري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي السويسري، وحزب "سي في بي" الديمقراطي المسيحي سابقا والذي يطلق عليه حاليا اسم "الوسط".
وأشار أحدث استطلاع للرأي للإذاعة الوطنية أن حزب الشعب سيفوز بنحو 28 بالمئة من الأصوات، وأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيحصل على حوالي 19بالمئة، بينما سيفوز حزب الديمقراطيين الأحرار بنسبة أقل من 17بالمئة.
ورغم التصويت المبكر وخيارات الاقتراع الإلكتروني، تشير الاستطلاعات إلى أن نحو نصف الناخبين المسجلين فقط سيدلون بأصواتهم.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
22/10/2023 08:51:57
MENAFN22102023000117011021ID1107282252
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