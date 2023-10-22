السويسريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا) - توجه الناخبون السويسريون، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وسط توقعات بحصول حزب الشعب السويسري على نحو 28 بالمئة من الأصوات.

ويحق لأكثر من مليون مواطن سويسري التصويت، وغالبا ما يصوت أكثر من 90 بالمئة عبر البريد، حيث يجري انتخاب البرلمان بغرفتيه، المجلس الوطني ومجلس الولايات.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإنه من غير المتوقع أن تؤدي نتيجة الانتخابات إلى تغيير في الحكومة الاتحادية السويسرية، التي تتكون من سبعة مسؤولين يشكلون المجلس الاتحادي.

وتضم قائمة أكبر الأحزاب في سويسرا كلا من حزب الشعب السويسري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي السويسري، وحزب "سي في بي" الديمقراطي المسيحي سابقا والذي يطلق عليه حاليا اسم "الوسط".

وأشار أحدث استطلاع للرأي للإذاعة الوطنية أن حزب الشعب سيفوز بنحو 28 بالمئة من الأصوات، وأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيحصل على حوالي 19بالمئة، بينما سيفوز حزب الديمقراطيين الأحرار بنسبة أقل من 17بالمئة.

ورغم التصويت المبكر وخيارات الاقتراع الإلكتروني، تشير الاستطلاعات إلى أن نحو نصف الناخبين المسجلين فقط سيدلون بأصواتهم.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

22/10/2023 08:51:57