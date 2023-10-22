الاحتلال الاسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا) - واصل الاحتلال الاسرائيلي خلال ساعات فجر اليوم قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة .
وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة مما اسفر عن استشهاد عشرة مواطنين واصابة العشرات بجراح.
كما استشهد عدد من المواطنين واصيب اخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا وسط دير البلح وسط قطاع غزة.
واستشهد عدد من المواطنين واصيب اخرون جراء قصف قوات الاحتلال منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولا بالسكان في مخيم البريج وسط القطاع.
واستشهدت سيدتان وشاب وطفل في منزل وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد ستة مواطنين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في رفح جنوب قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال شقة في أحد أبراج منطقة الصفطاوي قرب مدرسة سعد شمال قطاع غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الزعتر شمال قطاع غزة،
وعمارة سكنية في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة ومنزلاً غرب مجمع الشفاء.
(بترا)
ا ش/ب ط
22/10/2023 07:16:44
MENAFN22102023000117011021ID1107282251
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