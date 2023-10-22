الاحتلال الاسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 22 تشرين الأول (بترا) - واصل الاحتلال الاسرائيلي خلال ساعات فجر اليوم قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة .

وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة مما اسفر عن استشهاد عشرة مواطنين واصابة العشرات بجراح.

كما استشهد عدد من المواطنين واصيب اخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا وسط دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد عدد من المواطنين واصيب اخرون جراء قصف قوات الاحتلال منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولا بالسكان في مخيم البريج وسط القطاع.

واستشهدت سيدتان وشاب وطفل في منزل وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد ستة مواطنين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة في أحد أبراج منطقة الصفطاوي قرب مدرسة سعد شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الزعتر شمال قطاع غزة،

وعمارة سكنية في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة ومنزلاً غرب مجمع الشفاء.

(بترا)

ا ش/ب ط

22/10/2023 07:16:44