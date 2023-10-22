استشهاد 1785 طفلا في فلسطين المحتلة (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 تشرين الأول (بترا)- أورد تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 1757 طفلا في غزة، و28 آخرين استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري.

كما بلغ عدد الشهداء في غزة 4,385 فلسطينيا، من بينهم حوالي 1,756 طفلا و967 امرأة، وأصيب حوالي 13,561 بجروح.

وفي الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الشهداء في الفترة نفسها

إلى 90 فلسطينيا، من بينهم 28 طفلا.

وبحسب التقرير، استشهد 84 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية، فيما استشهد ستة فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، بينهم طفل واحد.

من جهة أخرى، دُفنت نحو 43 جثة مجهولة الهوية بمقبرة جماعية في مدينة غزة يوم أمس، بسبب عدم وجود مساحة مبردة لتخزينها إلى حين إجراء إجراءات التعرف عليها.

وكانت دفنت 100 جثة مجهولة الهوية في 15 تشرين الأول في مقبرة جماعية في رفح للسبب نفسه.

ووفقا لوزارة الإسكان في غزة، دمر أو تضرر حوالي (164,756) من الوحدات السكنية في قطاع غزة، بنسبة 42 بالمئة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

-- (بترا)

م د/ف ج

22/10/2023 06:30:59