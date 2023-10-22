فيلم الخميس اللى جاى يحصد 588 ألف جنيه خلال 3 أيام عرض

MENAFN - Youm7) حصد فيلم "الخميس اللي جاي أمس الجمعة 252 ألفًا و851 جنيهًا إيرادات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام عرض، 588 ألفًا و51 جنيهًا.

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

وكان الفنان حسام داغر أعلن عن إلغاء العرض الخاص للفيلم تضامنا مع الأحداث الأخيرة والهجمات التى طالت غزة، من خلال بيان له عبر "فيسبوك"، حيث كتب: "نتفهم بألم عمق الأحداث الأليمة والهجمات الأخيرة التى طالت غزة، ونشعر بألم شديد للمأساة التى ألمت بالكثير من الأبرياء، تعبيرًا عن تضامننا وحزننا العميق، نعلن نحن فنانين العمل والشركة المنتجة، عن قرارنا بإلغاء العرض الخاص لفيلم الخميس اللى جاى الذى كان مقررًا إقامته و تم إلغاؤه بسبب هذه الأحداث المأساوية".