وقفة وزيارة معبر رفح وتبرعات.. هكذا ساند فنانو مصر فلسطين بعد قصف المستشفى

MENAFN - Youm7) بعد مرور أسبوعين على الأحداث التي تشهدهافلسطين ، خاصة قطاع غزة الذى تعرض لهجوم غاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذى راح ضحيته الكثير من الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، وبما أن الفنانين جزء من الوطن العربي ونسيج لا يتجزأ، فكان للفن دور حيث ألغيت المهرجانات السينمائية والحفلات الغنائية تضامنًا مع أهلنا في فلسطين، ولكن بعد تعرض مستشفى المعمداني، حاول الكثير من الفنانين أن يساندوا بشكل آخر من تبرعات ووقفات تضامنية وزيارة لمعبر رفح.

نظمت نقابة المهن التمثيلية وقفة تضامنية داخل نادى النقابة، وارتدى كل الفنانين الشال الفلسطيني رافعين أعلام مصر وفلسطين، وتناقشوا في الخطوات التي يمكن أن يتخذوها من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، كما قاموا بالهتاف لفلسطين وتبرعوا بالدم لصالح مصابى أهل فلسطين.

كما زار الدكتور أشرف زكى بزيارة معبر رفح لدعم أهل غزة، رافعين أعلام فلسطين، وكان بصحبته عدد من الفنانين منهم، الفنان سامح حسين ومحمد محمود وميدو عادل وعزوز عادل، المخرج سامح بسيونى، ومحمد عبد الحافظ، أشرف طلبة.

ودعا أيضًا دكتور أشرف زكى وعدد كبير من الفنانين من خلال نشر الكثير من الفيديوهات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بدعوة الشعب المصرى لتنظيم وقفة تضامنية أمام منصة مدينة نصر، للدعم أهل فلسطين وتأييد قرارات الرئيس السيسي بحماية مصر وأمنها وأرضها.

وحرص عدد من الفنانين على التبرع عن طريق الهلال الأحمر، والانضمام للعمل التطوعى في مساعدتهم لإنجاز ما يمكن تقديمه لأهل فلسطين، وكان من بينهم مايان السيد، رنا رئيس، هنادي مهنا، داليا شوقي، وغيرهم من الفنانين.

أما على مستوى الغناء فحرص الكثير من المطربين على إلغاء حفلاتهم لدعم فلسطين، كما حرص النجم محمد حماقي على التبرع بأرباح حفلاته الغنائية لدعم أهل فلسطين بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات غاشمة راح ضحيتها الكثير من النساء والأطفال والشيوخ والرجال، وقال حماقي: "طول عمر الفن له قوة بتظهر فى المواقف الصعبة".

وتابع حماقي: "دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت فى عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصرى "المجهود الحربى".

وأضاف حماقي: "بما ان السلاح اللى فى ايدى هو فنى، فقررت إنى هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا فى فلسطين، كل أرباح حفلاتى هتروح فى صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللى بيتعرضوله".

الأمر لم يختلف كثيراً عن الفنانة مي فاروق التي حرصت على تأجيل كافة حفلاتها داخل وخارج مصر والتبرع بأخر حفل أحيته، قائلة: "حيث إننا لا نملك سوى موهبتنا التي منحنا الله اياها، فهي سلاحنا في الحرب لإيصال صوتنا الي العالم وكل صناع القرار فيه، جمهوري الكريم في جميع أنحاء العالم».

وتابعت مى فاروق: "نظرا لصعوبة الأحداث الجارية والعنف بحق لشعب الفلسطيني وإراقة دماء الابرياء الذين لا ذنب لهم سوي مطالبتهم بالحق في الحياة، قررت إلغاء جميع حفلاتي خلال الفترة القادمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وأضافت مى فاروق : "كذلك التبرع بأجري في حفلتي الأخيرة كاملا لصالح الأطفال والأسر في فلسطين الحبيبة وقريبا سأقيم حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر، وكل أرباحه ستخصص لأهالينا وأولادنا في غزة، وأناشد جميع الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في هذا الحفل وأدعو جميع القوي الناعمة في مصر والوطن العربي التكاتف من أجل القضية الفلسطينية داعية من المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنح الأراضي الفلسطينية السلام والسكينة".