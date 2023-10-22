أحمد الفيشاوى يدخل فيلمًا جديدًا بعنوان السيستم وينتظر عادل مش عادل

MENAFN - Youm7) بدأ الفنان أحمد الفيشاوى تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "السيستم" من إخراج أحمد البندرى وتأليف أحمد مصطفى، وذلك بعد الانتهاء من فيلمه "عادل مش عادل".

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوى طرح فيلم "عادل مش عادل" بطولة شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

وينتظر أحمد الفيشاوى عرض فيلم "ورد ريحان" الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر وهو تأليف وإخراج محمد نبيل ويشارك في بطولته رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، ويجسد الفيشاوى في أحداث دور "زين" وهو شخص مرضى نفسي، يعاني من كذب من هم حوله، ويحاول أن يصل رسالته إلى الجميع بأن الكذب مرفوض بالنسبة له، وأن الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئا في حياته.

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى، فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.







