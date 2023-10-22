لا بهجة وغزة تحت القصف.. إلغاء حفلات نجوم الفن تضامناً مع فلسطين

MENAFN - Youm7) ألغى عدد كبير من كبار النجوم حفلاتهم التي كان مقررا لها فى شهرى أكتوبر ونوفمبر، تضامنا مع فلسطين، فى ظل ما يتعرض له قطاع غزة من قصف غاشم وحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى، ففى خضم هذه الأحداث تتجلى أهمية الإنسانية والدعم بين الشعوب العربية وبعضها.







وقرر عمرو دياب تأجيل حفله فى دبى تضامناً مع غزة بشأن الأحداث الجارية.

وذكر حساب عمرو دياب، على إنستجرام، بيانا جاء فيه، "تضامنا مع الأحداث المؤلمة في غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب دياب حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان، "قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين فى هذه الأوقات الصعبة".

وكانت الجهة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب في دبي الذي كان مقرراً إقامته الجمعة الماضى، قد أعلنت عن تأجيله دعمًا لما يمر به الشعب الفلسطيني من أحداث مؤسفة مؤخرًا ومواصلة قوات الاحتلال قصف غزة وسط استشهاد الآلاف من المواطنين.







من جانبها أعلنت الفنانة أنغام عن تأجيل حفلها الغنائي في دبي والذى كان مقررا إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري.

ونشرت أنغام بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت، "نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين.. تم تأجيل حفلة 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة".

يذكر أن أنغام كانت قد علقت على الأحداث التي شهدتها غزة، بعدما تم قصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابها بموقع "إكس" قائلة: "مستشفى المعمداني، غزة، يرضيك كده يا رب؟".







كما قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبى، والذى كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجارى، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة فى غزة.







تم إلغاء حفل الفنان اللبناني وائل جسار

الذي

كان محددا له 16 أكتوبر بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة تضامنا

مع الشعب الفلسطيني فى ظل الأحداث الأخيرة المؤسفة التي يمر بها من اعتداءات المحتل الإسرائيلي.







وتأجل حفل الفنان محمد عبده، والذي كان المقرر إقامته يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة، في فلسطين.

وقالت الشركة المنظمة للحفل فى بيان: تأجيل الحفلة الغنائية التي يحييها الفنان السعودي محمد عبده والتي كانت من المقرر إقامتها بتاريخ 4 نوفمبر 2023 وذلك نظرا للأوضاع الراهنة".