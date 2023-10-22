طريقة عمل سكالوبينى بخطوات سهلة من صدور الفراخ

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- Youm7) يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عم الدجاج بطريقة جديدة على طريقة الشيف مي صيام من خلال طبق سكالوبيني بصدور الفراخ والذي يمكن تحضيره بأقل قطع من صدور الدجاج، يمكن أن يقدم مع السلطة والأرز ، أو أي أطباق سهلة ترغبين في تناولها إلى جانبه.
طريقة عمل سكالوبيني
طريقة عمل سكالوبيني المكونات
نصف كيلو صدوردجاج مقطع صغير
ملعقة كبيرة مسطردة
نصف ملعقة صغيرة ثوم و بصل بودرة
ربع ملعقة صغيرة بابريكا
عصير 2 ليمونة
ملح
فلفل اسود
كوب كريمة طهي
كوب ماء
او شوربة
2ملعقة دقيق
نصف كوب دقيق للتغطية
طريقة تحضير سكالوبيني
تبلي الفراخ بملح و فلفل أسود والبابريكا و الثوم و البصل البودرة و الحبهان المطحون اختياري و المستردة
ثم ضعي الفراخ في الدقيق و تغطي من جميع الجهات
ثم اسقطي كل الدقيق من على
الفراخ جيدًا
وحضري إناء مناسب وضعي فيه الزيت
ثم ضعي الفراخ في الزيت بعد تسخينه حتي تحصل على اللون الذهبي
ثم ضعي
كوب ماء وتترك حتي الغليان لتأكيد وبعد النضج ضيفي الكريمة
يضاف الكريمة
إذا لاحظتِ أن القوام خفيف ضيفي ملعقتين من الدقيق
يترك ليسخن معًا
ثم ضعي
الليمون و تقدم
طبق سكالوبيني
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