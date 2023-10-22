دروس من صمود الأطفال الفلسطينيين يمكن تعليمها لأبنائنا

MENAFN - Youm7) الكثير من الإعجاب يشعر به كل متابع لصمود الأطفال الفلسطينيين وشجاعتهم رغم ما يواجهونه من أهوال، وتمسكهم بأرضهم ووطنهم، وهي الدروس المهمة التي يمكن أن تستغلها الأسرة الواعية لتغرس في نفوس أبنائها حب الوطن والانتماء له منذ الصغر. وتعلم طفلها الكثير من القيم والمهارات الحياتية اللازمة له في كل مراحل حياته.

لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية بعض النصائح التي ستساعدك في تدريب أبنائك منذ الصغر على القوة والشجاعة وحب الوطن والتصدي لكل عدو بشجاعة وقوة وفقًا لما أشارت إليها ريهام عبد الرحمن الباحثة في الإرشاد النفسي والتربوي جامعة القاهرة والاستشاري الأسري.

القدوة وغرس الانتماء:

الأسرة بمثابة القدوة التي تساعد أبناءها على

تخطي الصعاب

وتدربهم على ممارسة التفكير الإيجابي مهما كانت التحديات من حولهم، وهذا بالطبع يتطلب إعطاء الأبناء الانطباعات الإيجابية نحو وطنهم، فمن غير المعقول أن نتكلم بطريقة سلبية عن الوطن، فذلك يجعل الأبناء يشعرون بعدم الانتماء والتقدير ويصبح من السهل استقطابهم من قبل المتطرفين وأصدقاء السوء.

تحمل المسئولية:

أكثر ما يزيد من قوة الشخصية لدى الطفل هو تعويده على المشاركة داخل الأسرة وتحمل مسئولية قراراته، وبالتالي لا يعيش دور الضحية عندما يتعرض لمشكلة في حياته، بل يسعى جاهدا لإدراك الخطأ وحل المشكلة، ومن خلال المشاهد التي تظهر حجم الدمار الذي حل بغزة على وسائل التواصل الاجتماعي من الممكن أن نعلم الطفل قيمة تحمل مسئولية حب الوطن وكيف يواجه هؤلاء الأبطال العدو الصهيوني بكل قوة وشجاعة لأنهم تحملوا مسئولية حب الوطن.

سرد القصص:

سرد القصة من الأساليب التربوية التي تغرس القيم والأخلاق بطريقة غير مباشرة لدى الطفل، وبالتالي فمن خلال القصة يمكننا تعريف الطفل بأهمية القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى وأنه له دور هام في هذه القضية سواء برسم رسومات تندد بما يحدث في غزة أو تسجيل فيديو يعرف زملاءه بالمدرسة بطبيعة القضية الفلسطينية.

القوة والصمود:

القوة والصمود ليست بالكلمات ولكن بالأفعال والمواقف الايجابية والتي ينبغي على الأسرة أن تدرب أبناءها عليها، مثل الدعاء لأهل فلسطين ومشاركتهم مشاعر الحزن، أيضا من خلال تدريب الطفل على استقطاع جزء من مصروفه والتبرع به لصالح المصابين في غزة أو المستشفيات المصرية، أو دار مسنين لتعويد الأبناء على قيمة الشعور بالآخرين والعطاء دون انتظار المقابل.

الدفاع عن الوطن:

الدفاع عن العرض والوطن عقيدة راسخة يتعلمها الطفل منذ نعومة أظافره، وذلك من خلال النماذج الملهمة من المحاربين والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن والتي ينبغي أن يتعرف عليهم كل طفل مصري.

اطفال فلسطين





طفل فلسطيني شجاع





طفل فلسطيني قوي



