علامات تدل على استغلالك نفسيا من صديقك.. عدم الاستماع إليك أبرزها

MENAFN - Youm7) تعتبر الصداقة علاقة قيمة ومهمة في حياة الإنسان، حيث توفر الدعم العاطفي والتشجيع والمساندة في الأوقات الصعبة. ومع ذلك، يجب أن تكون الصداقة علاقة متوازنة من حيث الأخذ والعطاء المعنوي، يعني ذلك أن الأصدقاء يجب أن يساهموا في تعزيز سعادة بعضهم البعض ورفاهيتهم النفسية، بدلاً من استغلالهم معنويًا أو نفسيًا.

وهناك بعض العلامات التي يجب عليك البحث عنها لمعرفة هل يتم استغلالك نفسيا ومعنويا في الصداقة، وفقاً لما نشره موقع "talkspace".

غدر لا يستمع إليك

إذا كان من الدائم أن تقوم بالاستماع للجميع دائماً وطوال الوقت، وتقديم جميع وسائل المساعدة دائماً، ولكنهم يتجاهلونك أو لا يعيرونك اهتمامهم الكامل عندما تواجه مشكلة أو تشعر بالإحباط، فهذا تصرف أناني .

الخطط لا تناسبك

يجب على الجميع مناقشة الجدول الزمني للكل والتوصل إلى حل وسط لمعرفة التواريخ والأوقات الأفضل للجميع، فإذا كانوا لا يهتمون بوقتك عند وضع الخطط وتحديد موعد معين، فهذا شيء قاس ويشير إلى أنهم لا يضعونك في اعتبارهم.

خدمات من طرف واحد

إذا كان صديقك يرسلك في مهمات كما لو كنت متدربا لديه بشكل مستمر ولا يمكن أن تطلب في المقابل منه أي مساعدة أو خدمة، فقد حان الوقت لإعادة تقييم العلاقة، فمن المؤكد أن الأصدقاء الذين يتمتعون بعلاقات صحية سيقدمون خدمات لبعضهم البعض، ولكن إذا كان الأمر من جانب واحد، فهو يستغلك ويضيع وقتك.

فتيات لا يتواصل معك إلا عندما يحتاجك

هذه أحد أسهل الطرق المؤكدة لاكتشاف ما إذا كان شخص ما يستغلك أم لا، فهو لا يتواصل معك إلا حين يشعر أنه بحاجة لمساعدتك، سواء كان ذلك باقتراض المال، أو المشورة المهنية، أو "انتقاء الأفكار" دون أن يقدم أي شيء في المقابل.

إذا لاحظت أن لديك أصدقاء أظهروا واحدة أو أكثر من هذه العلامات مرارا وتكرارا، فيجب أن تفكر في إجراء حديث جدي معهم حول علاقتكم وما تشعر به عندما يحاولون استغلالك، وإذا لم يجروا تغييرات على سلوكهم، فقد يكون الوقت قد حان لقطع العلاقات والانفصال عن صديقك.



