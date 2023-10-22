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أمريكى يرتكب مخالفة سرعة بقيمة 1.4 مليون دولار.. اعرف السبب

10/22/2023 4:29:46 AM
(MENAFN- Youm7) ارتكب رجل أمريكى
مخالفة سرعة بلغت غرامتها مليونًا و400 ألف دولار، لكن المسؤولين فى ولاية جورجيا الأمريكية يقولون إن الرقم لا يعدو أن يكون مجرد ملء خانة ولا يمثل قيمة الغرامة الفعلية.

بدوره، قال كونور كاتو، لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" التليفزيونية المحلية، إنه تلقى الغرامة بعد إيقافه لقيادته السيارة بسرعة 145 كم/ساعة فى منطقة غير مسموح بتجاوز سرعة 90 كم/ساعة فيها.


مخالفة سرعة

واتصل الرجل بمسؤولي المحكمة ظنًا منه أن ثمة خطأ مطبعيا، لكن من رد عليه أبلغه بأنه إما أن يدفع قيمة الغرامة أو يمثل أمام المحكمة فى ديسمبر المقبل، حسبما ذكر موقع insider.

فيما يقول مسؤولو سافانا، إن أى شخص يضبط وهو يقود بسرعة تزيد عن 56 كم/ساعة فوق الحد الأقصى للسرعة، يجب أن يمثل أمام المحكمة، كى يحدد قاض له الغرامة الفعلية.

وأوضح المسؤولون أن الرقم الذي تلقاه لا يعدو أن يكون مجرد رقم وهمى بدلًا من ترك خانة الغرامة خالية، وغرامات تجاوز السرعات المقررة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 1000 دولار، بالإضافة إلى تكاليف قد تفرضها الدولة.

وقال المسؤولون لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في"، إن المحكمة تعمل على تعديل نصوص رسائل الغرامات التي ترسل إليها تفاديًا لمواقف ملتبسة كهذه مستقبلا.







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