أمريكى يرتكب مخالفة سرعة بقيمة 1.4 مليون دولار.. اعرف السبب

(MENAFN
- Youm7) ارتكب رجل أمريكى
مخالفة سرعة بلغت غرامتها مليونًا و400 ألف دولار، لكن المسؤولين فى ولاية جورجيا الأمريكية يقولون إن الرقم لا يعدو أن يكون مجرد ملء خانة ولا يمثل قيمة الغرامة الفعلية.
بدوره، قال كونور كاتو، لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" التليفزيونية المحلية، إنه تلقى الغرامة بعد إيقافه لقيادته السيارة بسرعة 145 كم/ساعة فى منطقة غير مسموح بتجاوز سرعة 90 كم/ساعة فيها.
مخالفة سرعة
واتصل الرجل بمسؤولي المحكمة ظنًا منه أن ثمة خطأ مطبعيا، لكن من رد عليه أبلغه بأنه إما أن يدفع قيمة الغرامة أو يمثل أمام المحكمة فى ديسمبر المقبل، حسبما ذكر موقع insider.
فيما يقول مسؤولو سافانا، إن أى شخص يضبط وهو يقود بسرعة تزيد عن 56 كم/ساعة فوق الحد الأقصى للسرعة، يجب أن يمثل أمام المحكمة، كى يحدد قاض له الغرامة الفعلية.
وأوضح المسؤولون أن الرقم الذي تلقاه لا يعدو أن يكون مجرد رقم وهمى بدلًا من ترك خانة الغرامة خالية، وغرامات تجاوز السرعات المقررة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 1000 دولار، بالإضافة إلى تكاليف قد تفرضها الدولة.
وقال المسؤولون لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في"، إن المحكمة تعمل على تعديل نصوص رسائل الغرامات التي ترسل إليها تفاديًا لمواقف ملتبسة كهذه مستقبلا.
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