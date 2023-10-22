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توقيع مذكرة تفاهم بين اتحادى المقاولين المصرى والتركى لتنفيذ مشاريع بـ25مليار دولار

10/22/2023 4:29:43 AM
(MENAFN- Youm7) وقع المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي لبناء والتشييد، ومناردال ايرين رئيس اتحاد المقاولين الاتراك اتفاقية تعاون بين الاتحادين لتنفيذ المشاريع التي يطرحها البنك الإسلامي للتنمية والتي تقدر بخمسة وعشرين مليار دولار، يأتى ذلك في اطار فعاليات اجتماع مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية الذي انعقد
بتركيا خلال الشهر الجاري.



وأكد الدكتور مالك دنقلا أمين عام اتحاد المقاولين بالدول الاسلامية ان حفل التوقيع شهده كل من نائب وزير التجارة التركي محمود جورجيان، والمهندس زكريا بن عبدالرحمن رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، والمهندس حسن عبد العزير رئيس اتحاد المقاولين الافريقي.



ومن جانبه قدم المهندس محمد سامي سعد خالص الشكر الي نائب وزير التجارة التركي لرعايته هذا الاتفاق مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين شعبي مصر وتركيا ومشيرا الي هذه الاتفاقية تفتح الباب علي مصراعيه لتكوين وخلق شراكات بين الشركات المصرية والشركات التركية للعمل معا وتنفيذ المشروعات الكبري والهامة، وموضحا ان الشركات المصرية اثبتت كفاءة عالية في تنفيذ المشاريع القومية الكبري في مصر، وكذلك في الدول العربية وكافة ارجاء القارة الافريقية.



كما دعا المهندس سامي سعد الشركات المصرية والتركية للمشاركة في السمنار المشترك
الذي يعقده البنك الاسلامي للتنمية مع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية في الثلاثين من أكتوبر عبر منصة زووم لتوضيح المشروعات التي سيمولها البنك في العام القادم.



وأكد مناردال ايرين
رئيس اتحاد المقاولين الاتراك ان الاتحاد يهدف الي تطوير التعاون مع اتحادات المقاولين في الدول الاسلامية خاصة في دول المملكة السعودية والعراق ومصر وليبيا، ولبنان والسودان والمغرب والبحرين من اجل تمهيد الطريق لشركات المقاولات الاسلامية للحصول على حصة أكبر في سوق البناء العالمي وذلك من خلال توحيد القدرات والامكانيات خاصة وان البنك الإسلامي للتنمية، يقدم فرصا مهمة فيما يتعلق بتمويل المشاريع في البلدان الاسلامية، ما يتيح
فرص التعاون والتشارك في المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال موارد البنك الإسلامي للتنمية.

ومن جهته قال السيد محمود جورجيان نائب وزير التجارة التركي إن التعاون بين الشركات التركية وشركات الدول الإسلامية في مجال المقاولات سيساهم في تنفيذ مشاريع فعالة من حيث التكلفة ومستدامة تلبي الاحتياجات مع مزج التقنيات المعاصرة بالخبرات المستمدة من التراث الإسلامي التاريخي والثقافي الغني ما يمكن من تحقيق المزيد من المباني والمدن المستدامة التي تعطي الأولوية للناس والطبيعة، وتكون أكثر ملاءمة للعيش ومتطلبات العصر.



وأوضح أن وزارة التجارة في الجمهورية التركية، تبذل جهودًا مكثفة لضمان نمو قطاع المقاولات والاستشارات الفنية ، مشيرا الي ان قطاع المقاولات التركي الخارجي نفذ 11.837 مشروعًا بقيمة 486 مليار دولار في 135 دولة منذ عام 1972 حتى نهاية سبتمبر 2023، وان اكثر عشر دول نفذت فيها الشركات التركية مشروعات هي روسيا، وتركمانستان، والعراق،و ليبيا، وكازاخستان، و السعودية، والجزائر، وقطر، وأذربيجان، والإمارات ، ومنوها الي ان تركيا احتلت المرتبة الثانية بعد الصين بين أفضل 250 شركة مقاولات في العالم وفقًا لإيرادات المشاريع المنفذة في الخارج.


















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