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تعرف على أول محطة كهرباء حرارية بالأقصر بقدرة 2250 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص

10/22/2023 4:29:43 AM
(MENAFN- Youm7) على مساحة 107 فداين بمنطقة إسنا بمحافظة الأقصر نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أول محطة طاقة حرارية من أجل تأمين وتدعيم مصادر التغذية الكهربائية بصعيد مصر، نظرًا لارتفاع الأحمال، خاصة أن الأقصر وبالتحديد مركز إسنا كان يعاني من العديد من المشكلات في قطاع الكهرباء، نتيجة تهالك المحطات القديمة والشبكات.



ويعد مشروع محطة توليد كهرباء الأقصر ذات الدورة المركبة هو الأول من نوعه، حيث إنه يعمل بقدرة 2250 ميجاوات بنظام الـBOO
"البناء والتملك والتشغيل" والذي يعمل على تنظيم الكهرباء بمحطات ومراكز الشبكات داخل منطقة الصعيد، وبالتحديد بمركز إسنا، بالتعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكواباور الدولية.



وتعتبر محطة الأقصر أول محطة فى مصر بنظام Bo وهو نظام يتعلق بالإدارة وليس الإنتاج وهذا النطام له شقين:



- الأول BOT وهو ينص على ان توفر الحكومه الارض والتراخيص وتنشأ الشركة المحطه وتحصل على انتاجها لمده 25 عاما حق انتفاع.



- الثانى BOOT وينص على أن توفر الدولة الأرض والتراخيص اللازمة وتنشئ الشركة المحطة ولكن ستكون الدولة شريكاً مع الشركة فى الإنتاج ويتم الاتفاق عند التعاقد على نسبة التقسيم للدولة والشركة، تم تخصيص أرض المحطة فى ديسمبر السابق على أن يبدأ إنتاج محطة الأقصر عام 202.
















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