معركة الطرف الأغر عام 1805 أكثر المعارك البحرية الحاسمة في التاريخ

MENAFN - Youm7) وقعت في مثل هذا الأيام، واحدة من أكثر المعارك البحرية حسمًا فى التاريخ، عام 1805، إذ هزم الأسطول البريطاني بقيادة الأدميرال اللورد نيلسون الأسطول الفرنسى والإسبانى المشترك فى "معركة الطرف الأغر"، التى دارت رحاها قبالة سواحل إسبانيا.

حاول نابليون استدراج الأسطول البريطانى للذهاب إلى جزر الهند الغربية لكي يتمكن جيشه من غزو إنجلترا، ولكن أميرال الأسطول الفرنسي فلينوف أخفق في استدراج الأسطول البريطاني فقرر مهاجمته مستعينًا بالأسطول الإسباني.

معركة الطرف الاغر

كان أسطول "فلينوف" يفوق أسطول "نلسون" من حيث العدد، فقد كان الأسطول الإنجليزى يتكون من 27 بارجة بينما كان عدد الأسطولين الفرنسي والإسباني 33 بارجة، ومع ذلك فقد فاجأ نيلسون أعدائهُ عندما اخترقت سفنه الخطوط الفرنسية، ولم يفقد الأسطول البريطاني أية سفينة وتمكن الأسطول البريطاني من الاستيلاء على ما يزيد على نصف السفن الفرنسية والإسبانية بالاستحواذ عليها أو تدميرها.

ضمن النصر فى معركة الطرف الأغر أن نابليون لن يغزو بريطانيا أبدًا، وتم الترحيب بـ نيلسون باعتباره منقذ أمته، وبعد رحيله أقيمت له جنازة رائعة فى كاتدرائية القديس بولس فى لندن، وتم نصب عمود تخليدًا لذكراه فى ساحة معركة الطرف الأغر، وتكريما له تم تسمية العديد من الشوارع باسمه تكريمًا له.