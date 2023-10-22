لوحات المومياوات.. متحف ألارد بيرسون الهولندى يعرض 40 من بورتريهات الفيوم

MENAFN - Youm7) ألصق فانون مصريون فى أوائل الألفية الأولى، العديد من المومياوات فى مصر بصور نابضة بالحياة تظهر عيون المتوفى التى كانت حية فى يوم من الأيام، وشعره المصفف والمجوهرات المتقنة وعلى مدى القرون القليلة الماضية، وقد اكتشف علماء الآثار أكثر من 1000 من لوحات المومياء هذه، معظمها من مدينة الفيوم، مما أكسبها اسم "بورتريهات الفيوم ".

ولا تزال هذه الصور الساحرة والمحفوظة جيدًا آسرة، مما دفع متحف "ألارد بيرسون" في أمستردام إلى عرض ما يقرب من 40 لوحة من بورتريهات الفيوم في معرضه "وجهًا لوجه: الأشخاص الذين يقفون خلف صور المومياء"، والذي افتتح في 6 أكتوبر ويستمر حتى فبراير 2024.

وغالبًا ما تصور البورتريهات التي تم إنشاؤها خلال الفترة الرومانية في مصر (30 قبل الميلاد إلى 395 بعد الميلاد)، أفرادًا من ذوي التراث الأوروبى، الذين انتقلوا إلى المنطقة بعد حكم الإسكندر الأكبر، وسلالة البطالمة اللاحقة (305 إلى 30 قبل الميلاد) بقيادة أحد جنرالاته، والفترة الرومانية، عندما جعلت الإمبراطورية مصر مقاطعة.

وقد كان يتم رسم الصور على ألواح خشبية مع قطع الزاويتين العلويتين بحيث يمكن إدخالها بسهولة في ضمادات المومياء، على وجه الجسم المحنط، وفقا لما ذكره بن فان دن بيركن، أمين مجموعة مصر القديمة والسودان فى متحف ألارد بيرسون، لموقع لايف ساينس وهنا مجموعة من لوحات المومياوات المصرية القديمة أو بورتريهات الفيوم.

1. بورتريه أمونيوس

في "لوحة أمونيوس" المرممة والمرسومة على الكتان في وقت ما بين 225 و 250 م، يظهر شاب يحمل كأسًا فى يد وباقة زهور في اليد الأخرى، وأعطى الفنان أمونيوس عدة سمات مميزة، منها الشفاه الكبيرة والأذنان البارزتان وأكياس العين والأصابع المنحنية بشكل غريب، بحسب كتاب "صور المومياء في متحف جي بول جيتي".

امونيوس 2. أقراط اللؤلؤ

تظهر هذه اللوحة، التي تم رسمها في الفترة ما بين 150 و 200 ميلادية على الخشب، امرأة شابة ذات عيون بنية وأنف نحيل وحواجب كثيفة. وقال فان دن بيركن إن اللآلئ، مثل تلك التي ترتديها، هي واحدة من أكثر أنواع الأقراط "انتشارًا" في لوحات الفيوم.

ومع ذلك، هناك دائمًا سؤال حول المدة التي استغرقتها أزياء روما للوصول إلى مصر، وقال فان دن بيركن: "في بعض الحالات، ربما يكون شيء ما عصري في مصر قد أصبح خارج الموضة في روما نفسها".

أقراط اللؤلؤ 3. الرجل الملتحي

في هذه الصورة، المرسومة على الخشب في وقت ما بين 175 و 225 م، نرى رجلاً ملتحيًا مجعد الشعر يرتدى ملابس بيضاء وتحاكى لحية الرجل شعر وجه الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس (حكم من 161 إلى 180)، والذي كان له لحية أيضًا.

الرجل الملتحى