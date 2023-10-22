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العثور على صندل فريد داخل بئر فقده عامل نظافة إسبانى منذ 2000 عام.. شاهد

10/22/2023 4:29:40 AM
(MENAFN- Youm7) اكتشاف علماء من إسبانيا مجموعة من القطع الأثرية، بما في ذلك صندل رومانى فريد من نوعه يعتقد أنه فقده عامل نظافة قبل 2000 عام، في مستوطنة رومانية قديمة تسمى لوكوس أستوروم في شمال إسبانيا.


وتعد جولة التنقيب الحالية في الموقع استمرارًا للحفريات التي أجريت قبل عامين عندما اكتشف فريق من علماء الآثار منزلًا كبيرًا به فناء وبئر، هذه المرة، تم استخدام نظام من البكرات للنزول إلى أعماق البئر لمعرفة الكنوز التي قد يحملها، وفقا لما ذكره موقع ancient-origins.


صندل
وبداخل البئر، وعلى عمق عمق حوالى 3 أمتار (9.85 قدم)، نجح الخبراء فى استعادة جزء من الغطاء الخشبي للبئر، وأرضية مبلطة مصممة خصيصًا لفصل الطمى، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من العناصر، وتم العثور على العديد من الأصداف والرخويات، وبقايا الحيوانات الأليفة والبرية.

جدير بالذكر، أن البئر الذى يوجد بداخله الصندل الرومانى،
يقع في مدينة لوكوس أستوروم، التي تقع في المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة الأيبيرية خلال الفترة الممتدة من القرن الأول إلى القرن الرابع الميلادي.

كانت المنطقة بمثابة مركز إداري بارز ومركز اتصالات حيوي، وتتجلى أهميتها التاريخية من خلال ذكرها في العمل الشهير "الجغرافيا" للكاتب اليوناني بطليموس، وتتمتع هذه المدينة بعدد كبير من المباني العامة والخاصة، مما يدل على دورها المحورى في تلك الحقبة.







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