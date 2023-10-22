العثور على صندل فريد داخل بئر فقده عامل نظافة إسبانى منذ 2000 عام.. شاهد

(MENAFN
- Youm7) اكتشاف علماء من إسبانيا مجموعة من القطع الأثرية، بما في ذلك صندل رومانى فريد من نوعه يعتقد أنه فقده عامل نظافة قبل 2000 عام، في مستوطنة رومانية قديمة تسمى لوكوس أستوروم في شمال إسبانيا.
وتعد جولة التنقيب الحالية في الموقع استمرارًا للحفريات التي أجريت قبل عامين عندما اكتشف فريق من علماء الآثار منزلًا كبيرًا به فناء وبئر، هذه المرة، تم استخدام نظام من البكرات للنزول إلى أعماق البئر لمعرفة الكنوز التي قد يحملها، وفقا لما ذكره موقع ancient-origins.
صندل
وبداخل البئر، وعلى عمق عمق حوالى 3 أمتار (9.85 قدم)، نجح الخبراء فى استعادة جزء من الغطاء الخشبي للبئر، وأرضية مبلطة مصممة خصيصًا لفصل الطمى، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من العناصر، وتم العثور على العديد من الأصداف والرخويات، وبقايا الحيوانات الأليفة والبرية.
جدير بالذكر، أن البئر الذى يوجد بداخله الصندل الرومانى،
يقع في مدينة لوكوس أستوروم، التي تقع في المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة الأيبيرية خلال الفترة الممتدة من القرن الأول إلى القرن الرابع الميلادي.
كانت المنطقة بمثابة مركز إداري بارز ومركز اتصالات حيوي، وتتجلى أهميتها التاريخية من خلال ذكرها في العمل الشهير "الجغرافيا" للكاتب اليوناني بطليموس، وتتمتع هذه المدينة بعدد كبير من المباني العامة والخاصة، مما يدل على دورها المحورى في تلك الحقبة.
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