فلسطينى من قطاع غزة يفوز بجائزة الآثاريين العرب للريادة فى حماية التراث

MENAFN - Youm7) أعلن الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب، عن جوائز المجلس لعام 2023 والتى تشمل جوائز المجلس العربى العينية وجوائز المجلس ذات المردود المادى

جاء هذا فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم 36 لعام 2023 برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى صباح الخميس 12 أكتوبر، وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للريادة في حماية التراث الحضارى العربي فاز بها هذا العام الدكتور أحمد محمد البرش (فلسطين) مدير الترميم والحماية بوزارة السياحة والآثار- فلسطين.

الدكتور أحمد محمد البرش حاصل على درجة دكتوراة الفلسفة في الهندسة المعمارية تخصص الحفاظ المستدام عل التراث الثقافي بتقدير امتياز من جامعة الأزهر 2023.

أحمد محمد البرش يفوز بجائزة الآثاريين العرب للريادة فى حماية التراث

يعد أحمد محمد البرش، محكم معتمد فئة أولي في المنازعات الهندسية، محاضر غير متفرغ في الجامعات والكلية الفلسطينية في قطاع غزة، شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية خلال 2005 – 2023م ونشر العديد من الأبحاث العلمية في المؤتمرات والمجلات العلمية المحكمة حول الحفاظ المستدام على التراث المعماري.

أشرف على مشاريع هندسية منها مشروع حفظ المواقع الأثرية بالتعاون مع مؤسسة الاغاثة الأولية 2018-2022 وبتمويل من المركز الثقافي البريطاني.

الإشراف على توثيق وتسجيل التراث المعماري والعمراني في قطاع غزة خلال عامي 2015م حتى 2022، الإشراف على أعمال الحفريات والتنقيب في قطاع غزة لأكثر من 10 سنوات، الإشراف على العديد من مشاريع الترميم والصيانة في قطاع غزة، ترميم مقام الخضر واعادة تأهيله كمكتبة أطفال، ترميم وإعادة تأهيل سبيل السلطان عبد الحميد في مدينة غزة، المشاركة في افتتاح متاحف قطاع غزة، عقد دورات تدريبية لترميم القطع الأثرية.