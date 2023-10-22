فلسطينى من قطاع غزة يفوز بجائزة الآثاريين العرب للريادة فى حماية التراث

(MENAFN
- Youm7) أعلن الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب، عن جوائز المجلس لعام 2023 والتى تشمل جوائز المجلس العربى العينية وجوائز المجلس ذات المردود المادى
جاء هذا فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم 36 لعام 2023 برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى صباح الخميس 12 أكتوبر، وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للريادة في حماية التراث الحضارى العربي فاز بها هذا العام الدكتور أحمد محمد البرش (فلسطين) مدير الترميم والحماية بوزارة السياحة والآثار- فلسطين.
الدكتور أحمد محمد البرش حاصل على درجة دكتوراة الفلسفة في الهندسة المعمارية تخصص الحفاظ المستدام عل التراث الثقافي بتقدير امتياز من جامعة الأزهر 2023.
أحمد محمد البرش يفوز بجائزة الآثاريين العرب للريادة فى حماية التراث
يعد أحمد محمد البرش، محكم معتمد فئة أولي في المنازعات الهندسية، محاضر غير متفرغ في الجامعات والكلية الفلسطينية في قطاع غزة، شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية خلال 2005 – 2023م ونشر العديد من الأبحاث العلمية في المؤتمرات والمجلات العلمية المحكمة حول الحفاظ المستدام على التراث المعماري.
أشرف على مشاريع هندسية منها مشروع حفظ المواقع الأثرية بالتعاون مع مؤسسة الاغاثة الأولية 2018-2022 وبتمويل من المركز الثقافي البريطاني.
الإشراف على توثيق وتسجيل التراث المعماري والعمراني في قطاع غزة خلال عامي 2015م حتى 2022، الإشراف على أعمال الحفريات والتنقيب في قطاع غزة لأكثر من 10 سنوات، الإشراف على العديد من مشاريع الترميم والصيانة في قطاع غزة، ترميم مقام الخضر واعادة تأهيله كمكتبة أطفال، ترميم وإعادة تأهيل سبيل السلطان عبد الحميد في مدينة غزة، المشاركة في افتتاح متاحف قطاع غزة، عقد دورات تدريبية لترميم القطع الأثرية.
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