لوحة جزيرة فيلة للمستشرق كارل فيرنز فى مزاد علنى.. اعرف ثمنها

MENAFN - Youm7) باعت دار سوثبى للمزادات العالمية للفنون، فى العاصمة البريطانية، لندن، لوحات "المستشرقين" من مختلف أنحاء العالم، ومن بين اللوحات المباعة لوحة "جزيرة فيلة" للفنان كارل فيرنر، كان يقدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه إسترلينى، وتم بيعها 3500 ألف جنيه إسترلينى.





أُقيم عدد كبير من المعابد فوق جزيرة "فيلة"، لعل أقدمها تلك المعابد التي يرجع تاريخها إلى عهد الملك تحتمس الثالث (1490-1436 قبل الميلاد). وفي القرن الرابع قبل الميلاد بنى الملك "نخت نبف" (378-341 ق.م) معبداً ضخماً وعلى أثره شيد "بطليموس فيلادلف" خلال القرن الثالث قبل الميلاد معبده الكبير، ثم تبعه كثير من ملوك البطالمة وولاة الرومان حتى ازدحمت جزيرة فيلة بالمعابد، وأشهرها هو الذي يطلق عليه "مخدع فرعون".

لوحة جزيرة فيلة





كان فيرنر رسامًا ألمانيًا لفنون الهندسة المعمارية وأيضا للمناظر الطبيعية المرسومة بالألوان المائية وأحيانًا بالزيت، بعد التدريب في ألمانيا، أمضى عشرين عامًا في إيطاليا، حيث أنشأ استوديوًا رئيسيًا لرسامي الألوان المائية في البندقية.







في عام 1856 عاد إلى ألمانيا واستقر في لايبزيج لكنه واصل السفر وقام برحلات إلى لندن (1856) وإسبانيا (1856) ومصر وفلسطين (1862) واليونان (1875) وصقلية (1877) وروما (1891).