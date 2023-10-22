لوحة جزيرة فيلة للمستشرق كارل فيرنز فى مزاد علنى.. اعرف ثمنها

(MENAFN
- Youm7) باعت دار سوثبى للمزادات العالمية للفنون، فى العاصمة البريطانية، لندن، لوحات "المستشرقين" من مختلف أنحاء العالم، ومن بين اللوحات المباعة لوحة "جزيرة فيلة" للفنان كارل فيرنر، كان يقدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه إسترلينى، وتم بيعها 3500 ألف جنيه إسترلينى.
أُقيم عدد كبير من المعابد فوق جزيرة "فيلة"، لعل أقدمها تلك المعابد التي يرجع تاريخها إلى عهد الملك تحتمس الثالث (1490-1436 قبل الميلاد). وفي القرن الرابع قبل الميلاد بنى الملك "نخت نبف" (378-341 ق.م) معبداً ضخماً وعلى أثره شيد "بطليموس فيلادلف" خلال القرن الثالث قبل الميلاد معبده الكبير، ثم تبعه كثير من ملوك البطالمة وولاة الرومان حتى ازدحمت جزيرة فيلة بالمعابد، وأشهرها هو الذي يطلق عليه "مخدع فرعون".
لوحة جزيرة فيلة
كان فيرنر رسامًا ألمانيًا لفنون الهندسة المعمارية وأيضا للمناظر الطبيعية المرسومة بالألوان المائية وأحيانًا بالزيت، بعد التدريب في ألمانيا، أمضى عشرين عامًا في إيطاليا، حيث أنشأ استوديوًا رئيسيًا لرسامي الألوان المائية في البندقية.
في عام 1856 عاد إلى ألمانيا واستقر في لايبزيج لكنه واصل السفر وقام برحلات إلى لندن (1856) وإسبانيا (1856) ومصر وفلسطين (1862) واليونان (1875) وصقلية (1877) وروما (1891).
MENAFN22102023000132011024ID1107282228
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.