يعني إيه ميزة Google Play Protect؟ وكيف يستفيد المستخدمون منها؟

(MENAFN
- Youm7) تعمل جوجل على جعل الأمور أكثر أمانًا للمستخدمين من خلال آخر تحديث لـ Google Play Protect، حيث تقوم الشركة بالفعل بفحص التطبيقات المتوفرة على متجر Google Play عبر Play Protect، ومع ذلك، على مر السنين، اكتشف المحتالون طرقًا جديدة لاختراق أجهزة Android.
وقد أفاد موقع 9to5Google أن Google تعمل الآن على توسيع قدرة Play Protect بما يتجاوز مجرد التطبيقات والألعاب المتوفرة في متجر Play، ومن الآن فصاعدًا، سيقوم Play Protect بفحص التطبيقات التي يتم تثبيتها عبر عملية التحميل الجانبي.
وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن التحميل الجانبي هو مصطلح يستخدم لوصف قدرة أندرويد على تثبيت التطبيق من أماكن أخرى غير متاجر التطبيقات.
ما ميزة المسح الجديدة في Play Protect؟
وفقًا للتقرير، سيبدأ Google Play Protect في مطالبة المستخدمين بفحص التطبيق الذي يقومون بتثبيته، و كما ذكرنا سابقًا، يقوم Play Protect بفحص التطبيق باستخدام التعلم الآلي على الجهاز ومقارنات التشابه والعديد من المعلمات الأخرى.
وفيما يتعلق بفحص تطبيقات التحميل الجانبي، نفذت Google فحصًا في الوقت الفعلي على مستوى التعليمات البرمجية، ومن خلال هذا التنفيذ، ستقوم Play Protect الآن "باستخراج الإشارات المهمة من التطبيق وإرسالها إلى البنية التحتية الخلفية لـ Play Protect لإجراء تقييم على مستوى التعليمات البرمجية." وهذا، وفقًا للشركة، سيمكنها من اكتشاف التهديدات الناشئة والبرامج الضارة متعددة الأشكال وأنواع أخرى من التهديدات. كيف سيتم إخطار المستخدمين
باستخدام الميزة الجديدة، سيقوم Play Protect الآن بإخطار المستخدمين عند محاولة تثبيت التطبيق الجديد الذي "لم يتم فحصه من قبل". سيرى المستخدمون خيارات مثل تطبيق Scan، وعدم تثبيت التطبيق. إلى جانب هذا، ستوفر Google أيضًا بعض السياق وراء اعتبار التطبيق ضارًا.
ماذا يحدث عند اكتمال الفحص
بمجرد اكتمال فحص التطبيق، سيرى المستخدمون النتائج الكاملة إذا كان التطبيق آمنًا للتثبيت أو كان ضارًا بالجهاز.
كيف سيؤدي ذلك إلى جعل نظام Android البيئي أكثر أمانًا
سيؤدي تنفيذ فحص التطبيقات المحسن للتطبيقات التي تم تحميلها جانبيًا إلى جعل نظام Android البيئي أكثر أمانًا حتى بالنسبة لأولئك الذين يقومون بتثبيت التطبيقات من مصادر أخرى غير متجر Play.
MENAFN22102023000132011024ID1107282227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.