يعني إيه ميزة Google Play Protect؟ وكيف يستفيد المستخدمون منها؟

MENAFN - Youm7) تعمل جوجل على جعل الأمور أكثر أمانًا للمستخدمين من خلال آخر تحديث لـ Google Play Protect، حيث تقوم الشركة بالفعل بفحص التطبيقات المتوفرة على متجر Google Play عبر Play Protect، ومع ذلك، على مر السنين، اكتشف المحتالون طرقًا جديدة لاختراق أجهزة Android.وقد أفاد موقع 9to5Google أن Google تعمل الآن على توسيع قدرة Play Protect بما يتجاوز مجرد التطبيقات والألعاب المتوفرة في متجر Play، ومن الآن فصاعدًا، سيقوم Play Protect بفحص التطبيقات التي يتم تثبيتها عبر عملية التحميل الجانبي.وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن التحميل الجانبي هو مصطلح يستخدم لوصف قدرة أندرويد على تثبيت التطبيق من أماكن أخرى غير متاجر التطبيقات.ما ميزة المسح الجديدة في Play Protect؟

وفقًا للتقرير، سيبدأ Google Play Protect في مطالبة المستخدمين بفحص التطبيق الذي يقومون بتثبيته، و كما ذكرنا سابقًا، يقوم Play Protect بفحص التطبيق باستخدام التعلم الآلي على الجهاز ومقارنات التشابه والعديد من المعلمات الأخرى.

وفيما يتعلق بفحص تطبيقات التحميل الجانبي، نفذت Google فحصًا في الوقت الفعلي على مستوى التعليمات البرمجية، ومن خلال هذا التنفيذ، ستقوم Play Protect الآن "باستخراج الإشارات المهمة من التطبيق وإرسالها إلى البنية التحتية الخلفية لـ Play Protect لإجراء تقييم على مستوى التعليمات البرمجية." وهذا، وفقًا للشركة، سيمكنها من اكتشاف التهديدات الناشئة والبرامج الضارة متعددة الأشكال وأنواع أخرى من التهديدات. كيف سيتم إخطار المستخدمين

باستخدام الميزة الجديدة، سيقوم Play Protect الآن بإخطار المستخدمين عند محاولة تثبيت التطبيق الجديد الذي "لم يتم فحصه من قبل". سيرى المستخدمون خيارات مثل تطبيق Scan، وعدم تثبيت التطبيق. إلى جانب هذا، ستوفر Google أيضًا بعض السياق وراء اعتبار التطبيق ضارًا.

ماذا يحدث عند اكتمال الفحص

بمجرد اكتمال فحص التطبيق، سيرى المستخدمون النتائج الكاملة إذا كان التطبيق آمنًا للتثبيت أو كان ضارًا بالجهاز.

كيف سيؤدي ذلك إلى جعل نظام Android البيئي أكثر أمانًا

سيؤدي تنفيذ فحص التطبيقات المحسن للتطبيقات التي تم تحميلها جانبيًا إلى جعل نظام Android البيئي أكثر أمانًا حتى بالنسبة لأولئك الذين يقومون بتثبيت التطبيقات من مصادر أخرى غير متجر Play.



