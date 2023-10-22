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مركبة لوسى الفضائية تستعد لأول تحليق لها بالقرب من كويكب دينكينيش

10/22/2023 4:29:37 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا لإلقاء أول نظرة قريبة على كويك ، وفي الأول من نوفمبر ستحلق بالقرب من الكويكب دينكينيش وتختبر أجهزتها استعدادًا للقيام بزيارات في العقد المقبل إلى العديد من الكويكبات التي تدور حول الشمس في نفس مدار كوكب المشتري.



ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، يدور دينكينيش، الذي يبلغ عرضه أقل من نصف ميل أو كيلومتر واحد، حول الشمس في الحزام الرئيسي للكويكبات الواقع بين مداري المريخ والمشتري.




كانت لوسي تتتبع دينكينيش بصريًا منذ 3 سبتمبر؛ وسيكون الأول من بين 10 كويكبات ستزورها لوسي في رحلتها التي تستغرق 12 عامًا، ولمراقبة هذا العدد الكبير من الكويكبات، لن تتوقف لوسي أو تدور حول الكويكبات، بل ستجمع البيانات أثناء تجاوزها بسرعة فيما يسمى "التحليق بالقرب".



وقال هال ليفيسون، الباحث الرئيسي في لوسي من معهد أبحاث الجنوب الغربي، "هذه هي المرة الأولى التي تلقي فيها لوسي نظرة فاحصة على جسم ما، دينكينيش على وشك أن ينكشف للبشرية لأول مرة."



أما الهدف الأساسي لمهمة لوسي، التي انطلقت في 16 أكتوبر 2021، هو مسح كويكبات كوكب المشتري ، وهي مجموعة من الأجسام الصغيرة التي لم يتم استكشافها من قبل والتي تدور حول الشمس في سربين يقودان ويتبعان كوكب المشتري في مساره.



ومع ذلك، قبل أن تصل لوسي إلى الكويكبات، ستطير بالقرب من حزام كويكب رئيسي آخر في عام 2025 يُدعى دونالد جوهانسون لإجراء اختبارات إضافية على متن الطائرة لأنظمة وإجراءات المركبة الفضائية.



كما أنه أثناء التحليق بالقرب من دينكينيش، سيختبر الفريق نظام التتبع الطرفي الخاص به والذي سيسمح للمركبة الفضائية بتحديد موقع الكويكب بشكل مستقل، وإبقائه ضمن مجال رؤية الأجهزة طوال المواجهة.



وبما أن هذا اللقاء يهدف إلى اختبار أنظمة لوسي، فإن الملاحظات العلمية ستكون أبسط من تلك الخاصة بالأهداف الرئيسية للمهمة.




ستتحرك المركبة الفضائية والمنصة التي تحمل الأدوات إلى موقعهما قبل ساعتين من أقرب اقتراب إلى دينكينيش. بمجرد وصول المركبة الفضائية إلى مكانها، ستبدأ في جمع البيانات باستخدام الكاميرا عالية الدقة (L'LORRI) والكاميرا الحرارية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء (L'TES).












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