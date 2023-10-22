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فيرجن جالاكتيك تحدد موعد رحلتها لحافة الفضاء وتكشف عن أفراد الطاقم

10/22/2023 4:29:37 AM
(MENAFN- Youm7) ستتضمن رحلة Virgin Galacti القادمة إلى حافة الفضاء فريق من الباحثين، حيث أعلنت الشركة أن Galactic 06، وهي رحلتها الفضائية التجارية الخامسة، لديها نافذة طيران تفتح في 2 نوفمبر 2023، وتصل طائرة VSS Unity إلى ارتفاع حوالي 54 ميلاً (87 كيلومترًا) فوق الأرض، وهو ما يكفي لتجربة انعدام الوزن ورؤية سواد الفضاء.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه من بين هؤلاء الركاب رائد فضاء خاص لم يُذكر اسمه يحمل الجنسية الفرنسية الإيطالية؛ وعالم الكواكب آلان ستيرن، الباحث الرئيسي في مهمة نيو هورايزنز بلوتو التابعة لناسا، وكيلي جيراردي، باحث في مجال التواصل العلمي والملاحة الفضائية الحيوية في المعهد الدولي لعلوم الملاحة الفضائية (IIAS).



سيجرى
كلاهما بحث أثناء الرحلة يتعلق بتأثيرات رحلات الفضاء على جسم الإنسان، بينما سيقوم ستيرن أيضًا بإجراء أنشطة تدريبية لتجربة فلكية من المقرر أن تكون لرحلة ناسا القادمة، وفقًا لبيان Virgin Galactic.



وقال ستيرن، الذي أشرف على واحدة من أكثر مهمات رحلات الفضاء طموحًا لوكالة ناسا لسنوات حتى الآن، إنه يتطلع إلى القيام بالرحلة إلى الفضاء بنفسه.



وقال ستيرن في بيان Virgin Galactic: "بعد سنوات من إرسال آلات لإجراء الأبحاث نيابةً عني، أشعر بسعادة غامرة للقيام بهذه الرحلة الفضائية الأولى"، مضيفا "ما يميز هذه الرحلة عن الرحلات الأخرى، والذي يمثل على الأرجح نوعًا جديدًا من النشاط الفضائي، هو أنني سأتدرب أكثر من أي شيء آخر في الفضاء، من أجل تجارب فضائية مستقبلية سأجريها بتمويل من وكالة ناسا."



وفي الوقت نفسه، قال جيراردي إن المهمة لا تمثل تحقيق حلم فحسب، بل بداية عصر جديد يصبح فيه الفضاء في متناول الباحثين.



وقال جيراردي: "أنا ممتن للدعم والثقة التي يواصل المعهد الدولي للدراسات المتقدمة تقديمها لي، وأتطلع إلى تمهيد الطريق أمام العديد من الباحثين الموهوبين الذين سيتبعوننا، باستخدام الفضاء كمختبر لإفادة البشرية".



تستخدم رحلات السياحة الفضائية التابعة لشركة Virgin Galactic مركبة VMS Eve، لحمل طائرتها الفضائية VSS Unity إلى ارتفاع حوالي 50000 قدم (15240 مترًا) قبل إطلاقها.



يشتعل بعد ذلك محرك الصاروخ يونيتي، ويحمل الطائرة الفضائية نحو الفضاء شبه المداري بسرعة تقارب ثلاثة أضعاف سرعة الصوت.



جدير بالذكر أن أحدث رحلة للشركة أطلقت مهمة Galactic 04، أول باكستاني إلى الفضاء في 6 أكتوبر، وقبل أقل من شهرين، شهدت Galactic 02 أول ثنائي أم وابنتها وأصغر شخص على الإطلاق يحلق إلى الحدود النهائية.














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