التفاصيل الكاملة لمقاطعة فيس بوك وجوجل لـ قمة الويب بسبب دعمها لفلسطين

MENAFN - Youm7)استمرارا لتأكيد موقفها المنحاز بشكل فج لإسرائيل، وتطبيق سياسة الكيل بمكيالين لتطبيق سياسة الغرب الداعمة للعدوان الإسرائيلى على حساب الفلسطينيين، انسحبت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام، وعملاق البحث جوجل من أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم – "قمة الويب" أو "Web Summit"، حيث تعد قمة الويب واحدة من أكبر الأحداث السنوية في قطاع التكنولوجيا، وقالت الشركات إن الانسحاب يأتي بعد أن انتقد منظم القمة تصرفات إسرائيل في أعقاب الاحداث الدائرة في غزة.وأكد متحدث باسم شركة ميتا لوكالة الأنباء الفرنسية أنها لن تشارك في حدث هذا العام، فيما اتخذت Google أيضًا قرارها بعدم حضور القمة علنًا، وقال متحدث باسم جوجل: "لن يكون لدينا حضور في قمة الويب بعد الآن".بداية الأزمة

كتب رجل الأعمال الأيرلندي بادي كوسجريف، المؤسس المشارك لقمة الويب، على منصة التواصل الاجتماعي X مؤخرًا أنه "صُدم من خطاب وأفعال العديد من القادة والحكومات الغربية"، وكتب كوسجريف في 13 أكتوبر: "إن جرائم الحرب هي جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء، ويجب أن يتم التنديد بها على حقيقتها"، وذلك فى أعقاب الهجمات المتواصلة لقوات الإحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين.

وتأتي مقاطعة ميتا وجوجل في أعقاب خروج شركات وشخصيات تكنولوجية أخرى، بما في ذلك إنتل وسيمنز والولايات المتحدة، وقد أطلق غاري تان، شخصية وادي السيليكون، من شركة Y-Combinator الداعمة للشركات الناشئة، المقاطعة في البداية وسرعان ما تبعتها أسماء كبيرة أخرى في الصناعة. وكان من المقرر أن تستضيف قمة الويب حوالي 2300 شركة ناشئة وأكثر من 70 ألف شخص في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر في لشبونة.التراجع بسبب الضغط

وقد تراجع "كوسجريف" عن موقفه نتيجة الضغط عليه من قبل المؤيدين لإسرائيل، وانحاز لصف قوات الاحتلال، فيما أضاف في الوقت نفسه أن إسرائيل يجب أن تلتزم باتفاقيات جنيف "أي عدم ارتكاب جرائم حرب".