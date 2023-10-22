جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر في غزة.. والشهداء بالعشرات- (فيديوهات)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة الأسطل وسط مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف منطقة تل الزعتر ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدف الطيران الإسرائيلي عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين.



وفي مدينة رفح، ارتقى عدد من الشهداء في قصف منزلين، كما استشهد آخرون وأصيب عدد آخر بعد استهداف منزل في خربة العدس في رفح.

وفي المنطقة الوسطى، استهدف طيران الاحتلال منزلا في مخيم المغازي، وشن غارات مكثفة في خان يونس تركزت بالمناطق الشرقية وأراضٍ زراعية ما أدى لوقوع عدة إصابات.

وكانت وزارة الداخلية في غزة، قد أعلنت مساء السبت، استشهاد 9 أشخاص، وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي جديد على محافظة خان يونس جنوبي القطاع.وقالت الوزارة في بيان على تلغرام:“9 شهداء على الأقل، وعدد من الجرحى في القصف الإسرائيلي على شارع جلال، وسط خان يونس جنوب القطاع”.فيما أكدت مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات استشهاد ما لا يقل عن اثني عشر شخصاً.وفي وقت سابق، ذكرت داخلية غزة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي“قصف مسجد التوبة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع”.جاء ذلك في أعقاب قصف آخر استهدف سوق النصيرات وسط القطاع، وتسبّبَ بسقوط شهداء ومصابين.وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، التي تعيش حصاراً مطبقاً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقطعَ عنها الجيش الإسرائيلي الغذاء والماء والدواء والوقود ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور.وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو أسبوعين بسقوط آلاف الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وفق إحصاءات رسمية.-(الأناضول)