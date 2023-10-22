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البنتاغون يرسل أنظمة دفاع جوي صاروخي إلى الشرق الأوسط

10/22/2023 4:26:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة سترسل منظومة الدفاع الجوي الصاروخي ثاد المعروف باسم نظام الدفاع ضد الأهداف التي تطير على ارتفاعات عالية ومنظومة باتريت للصواريخ الاعتراضية إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة.
وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية بما شمل حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما ونحو 2000 من قوات مشاة البحرية.
وتضع واشنطن نفسها في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاطات الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن“بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس (جو) بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة”.
وأضاف أوستن أنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم. وكان البنتاغون قد وضع بالفعل نحو 2000 جندي في حالة جاهزية عالية لإرسالهم إلى المنطقة إذا دعت الحاجة.
وقال أوستن“ستعزز هذه الخطوات جهود الردع في المنطقة وتزيد من حماية القوات الأمريكية هناك وتساعد في الدفاع عن إسرائيل”.
وتأتي هذه الخطوة بعد عامين من سحب إدارة بايدن أنظمة الدفاع الجوي من الشرق الأوسط استنادا إلى انخفاض التوتر مع إيران.- (رويترز)

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