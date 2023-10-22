Sunday, 22 October 2023 01:15 GMT

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة فجر اليوم

10/22/2023 4:26:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد فجر اليوم الأحد، 5 مواطنين فلسطينيين، في مدن جنين وطمون ونابلس، اثنان منهم برصاص الاحتلال، وثلاثة آخرون جراء قصف استهدف مسجدا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الشاب محمد حسين أبو عابد، وشابين آخرين لم تعرف هويتهما بعد، وصلا أشلاء إلى المستشفى، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.
وفي مدينة نابلس، أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاما)، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر شرق نابلس.
وفي طوباس، استشهد الشاب عدنان أبو حلمي (20 عاما) برصاصة في الرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة طمون، فيما أصيب ستة آخرون بجروح خلال مواجهات في مدينة طوباس.
وبارتقاء الشهداء الخمسة في جنين وطوباس ونابلس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول إلى 89 شهيدا.
-- (بترا)


MENAFN22102023000072011014ID1107282204

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث