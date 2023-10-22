جندي إسرائيلي يشتم نتنياهو أثناء تفقده قاعدة عسكرية (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجندي إسرائيلي وهو يشتم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لقاعدة عسكرية.
ويظهر الجندي في الفيديو المتداول وهو يصرخ في وجه نتنياهو، أثناء زيارته لوحدة النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي، قائلا له: "لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل".
وأفادت حسابات إسرائيلية، أنه تم فصل الجندي الإسرائيلي من عمله، بسبب تصرفه.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس الماضي، قد اعترف بتحمله المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت اسم عملية "طوفان الأقصى".
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