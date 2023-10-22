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جندي إسرائيلي يشتم نتنياهو أثناء تفقده قاعدة عسكرية (فيديو)

10/22/2023 4:26:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجندي إسرائيلي وهو يشتم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ‏بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لقاعدة عسكرية.‏
ويظهر الجندي في الفيديو المتداول وهو يصرخ في وجه نتنياهو، أثناء زيارته لوحدة النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي، قائلا له: "لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل".

وأفادت حسابات إسرائيلية، أنه تم فصل الجندي الإسرائيلي من عمله، بسبب تصرفه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس الماضي، قد اعترف بتحمله المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت اسم عملية "طوفان الأقصى".



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