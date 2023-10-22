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تخفيض على أكثر 400 سلعة في الاستهلاكية المدنية

10/22/2023 4:26:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 400 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الاثنين وحتى مساء يوم السبت 4 تشرين الثاني المقبل، بنسبة تتراوح بين 5 الى 36 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الأحد، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.
ودعا المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وأشار القضاة الى ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.
وأضاف ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.
يشار إلى انه يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS ( متجر المؤسسة المدنية).
-- (بترا)

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