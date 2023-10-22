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وقفات مع كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه

10/22/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
الدكتور ليث عبدالله القهيوي






تناول جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأوضاع المأساوية في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، معربا عن غضبه وحزنه إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتهجير قسري.
وقد أكد جلالته على ضرورة العمل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الشرس على قطاع غزة، الذي وصفه بأنه عقاب جماعي لسكان محاصرين، وانتهاك فاضح للقانون الدولي، وجريمة حرب بكل المقاييس.
كما شدد على مبادئ الإسلام في التعامل مع الآخر، والتي تحث على نبذ العنف واحترام حياة المدنيين وحمايتهم، مستشهدا بالعهدة العمرية التي أمرت الجيوش الإسلامية بعدم إيذاء المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ ورهبان.
وقال جلالته إن ما يحدث اليوم في فلسطين يعكس انتقائية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، حيث يغض العالم الطرف عن استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية في غزة، في حين كان سيتحرك لو حدث ذلك في أي مكان آخر.
ودعا جلالته إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرا إياه خطا أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه.
كما حذر من خطورة استمرار حالة اللامبالاة الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وما ستخلفه من كوارث إنسانية وتداعيات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا جلالة الملك القيادة الإسرائيلية إلى إدراك عدم وجود حل عسكري لمخاوفها الأمنية، وضرورة التوقف عن تهميش الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، مشددا على أن بناء دولة على أساس الظلم لن يؤدي إلا إلى المزيد من دوامات العنف واليأس.
وشدد جلالته على أن السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل آمن للمنطقة يكمن في التوصل إلى حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن.
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل بجدية من أجل إعادة إحياء عملية سلام ذات مصداقية، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وينهي معاناة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي الختام، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني على أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لمستقبل آمن ومستقر للجميع، وهو ما يتطلب جهدا دوليا جادا لتحقيقه على أرض الواقع.
ونحن نثمن هنا دور الأردن المشرف بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه الدولية وموقف الأردن الواضح تجاه قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية وإرسال المستشفى الميداني والمساعدات الإنسانية والطبية. كما نفتخر بالدور التاريخي للأردن في الحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس.
إن محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من أرضه مرفوضة جملة وتفصيلاً، فالفلسطينيون أصحاب حق في أرضهم ولن يتنازلوا عن حق العودة.
ونؤكد أن الأردن لن يكون بديلاً عن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فالتوطين في الأردن ليس خيارًا مطروحًا وكما قال جلالة الملك كلا على القدس وكلا على الوطن بديل وكلا للتوطين.
ان بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس ودرتها غزة.

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