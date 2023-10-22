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الكاثوليكي ينظم وقفة صلاة وإضاءة شموع من أجل السلام في غزة

10/22/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظم المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، بالتعاون مع كنيسة قلب يسوع للاتين في تلاع العلي، مساء السبت، وقفة صلاة وإضاءة شموع من أجل أرواح الشهداء ومن أجل السلام في غزة وسائر فلسطين.

وقال الأب د. رفعت بدر، مدير عام المركز الكاثوليكي، إنّ الوقفة تأتي كواجب إنساني وأخلاقي في التضامن مع الإنسان المتألم، والتعبير عن التأثر الكبير جراء سقوط الآلاف من الأرواح البريئة من إخوتنا وأخواتنا في فلسطين، وفي غزة المنكوبة والجريحة في هذه الأيام.

وأشار إلى أنّ الوقفة تأتي بعد الجريمة في قصف الإحتلال لمبنى تابع لكنيسة القديس بيرفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، وكان ملجأً للمئات من النازحين والهاربين من بطش آلة الحرب. لذا، أتينا لنقول بصوت وقلب واحد: لا للعنف والظلم والترهيب، ولا للترحيل والتجويع، ولا لسياسة العقاب الجماعي، ولا لضرب المستشفيات وبيوت الآمنين.

وأكد أنّنا جميعًا نقف خلف جلالة عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في الدعوات الإنسانيّة وجهوده العالميّة منذ هذا العدوان الغاشم، وقد حدّد جلالته، خلال مشاركته في مؤتمر القاهرة للسلام، ثلاث أولويات واضحة وعاجلة، ألا وهي: الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانيّة بشكلٍ مستدام، والرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم.

ووسط حضور إعلامي كثيف، من مختلف وسائل الإعلام، أشار الأب بدر إلى أنّ الحراكات الشعبيّة، سواء في مملكتنا الحبيبة، أو في مختلف البلدان العربيّة والأجنبية، هي تأكيد بأنّ الضمير الإنساني ما زال بخير، وهي تعمل لتشكّل قوّة كبيرة في التنديد بالعدوان والمناداة للسلام، وتدعو جميع قادة العالم وكل إنسان ذي إرادة صالحة، لكي يعملوا مخلصين وصادقين، مثل جلالة الملك، لإنهاء هذه الحرب، والتأكيد على قيم السلام والعدالة والمساواة والكرامة الأساسيّة للإنسان، من دون تمييز أو محاباة لشعب على حساب شعب آخر.
ووقف الحضور حاملين شموعًا ومرنمين أمام كنيسة قلب يسوع، متضرعين إلى العلي القدير أن يحفظ الأردن بقيادته وشعبه، بلدًا آمنًا مستقرًا، مقدرين جهود رجال الأمن الذين يرافقون الجماهير يوميًا، في تنديديهم بالعدوان. ورفعوا صلوات الترحم على أرواح الشهداء، ورنموا من أجل السلام والعدالة، طالبين من رب السلام، أن يمطر سلامه على بلاده المقدسة.

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