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مذيعة هندية ترد على ضيف إسرائيلي اتهمها بدعم فلسطين (فيديو)

10/22/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتهم إسرائيلي حلّ ضيفا في بث مباشر على برنامج في إحدى القنوات، المذيعة الهندية، بدعم فلسطين، وذلك انطلاقا من زيها الهندي (ساري) الذي بدا له بألوان العلم الفلسطيني.
وأجابت المذيعة: "جدتي ارتدت "الساري" قبل وفاتها... ولو كانت الآن على قيد الحياة، لبلغت الآن من العمر 105 عامًا، ولم تكن تعرف شيئًا عن صراع إسرائيل و"حماس".

وأضافت المذيعة في ثقة: "أيضا هذا اللباس لا علاقة له بما يحدث، لكن، وبكل بساطة فإن قتل المدنيين في المستشفيات هو جريمة". -وكالات




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