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مهرجان الرياض يطور مسارح 8 مناطق

10/22/2023 4:22:23 AM
(MENAFN- Al Watan) أكد نقاد ومسرحيون، تبني هيئة المسرح والفنون الأدائية في وزارة الثقافة، عرض 20 عملًا مسرحيًا إبداعيًا على مختلف مسارح المملكة في كل من: ((الرياض، الدمام، جدة، الطائف، القصيم، حفر الباطن، القطيف، الأحساء))، ضمن مراحل مهرجان الرياض المسرحي، يمثل اختبارًا حقيقيًا للبنى التحتية، والعناصر في المسرح السعودي، وهي خطوة ناجحة، وينتظر منها المزيد من التطوير والاهتمام، وهو ما يتطلعون إليه في النسخ المقبلة من المهرجان، وتأثيره في تأهيل مسارح مناسبة لهذه العروض، والمزيد من التدريب لكافة عناصر العرض المسرحي من الممثلين والمخرجين، وكذلك الإدارة المسرحية، ووصولًا لتصميم وتنفيذ ديكورات وأزياء مناسبة وبجودة عاليتين.
ديسمبر المقبل
ضمن مهرجان الرياض المسرحي، شهد مسرح الراحل عبدالرحمن المريخي في جمعية الثقافة والفنون في الأحساء، أمس عرض مسرحية ((بحر))، أمام لجنة التحكيم في المهرجان، المعنية باختيار 10 أعمال مسرحية من أصل 20 عملًا مسرحيًا في المهرجان في شهر ديسمبر المقبل.
المعادلة المتوازنة
أبان مشرف البرامج في جمعية الثقافة والفنون في الأحساء علي الأحمد، أن مسرحية ((بحر))، تحقق المعادلة المتوازنة أنها مناسبة للجمهور، وكذلك مناسبة للمهرجانات والمسابقات النخبوية، فهي مزيج بين قوة الحبكة وسرد القصة في بيئة مشتركة من سواحل عمان حتى الكويت، إلا أن للأحساء بعض السمات التي أضافتها في عالم البحر والغوص، التي انعكست في الفنون البحرية، كالنهام والفجري والعاشوري، وكانت النهمة والغناء، تساعد العاملين في مراكب الصيد والبحث عن اللؤلؤ على تحمل مشقة العمل وبث روح الحماسة والأمل بينهم.
القصة جريئة
قال: المسرحية طرحت القصة الجريئة دون جرأة، وقد حافظت وعبر الرمزيات والأدوات المسرحية في الملابس والديكور والإضاءة في سرد القصة الجريئة، ووصولها للمتلقي من دون تخطي أي خطوط حمراء، وروت القصة بشكل لائق للجمهور، موضحًا أن العمل في الصيد واللؤلؤ، اندثر وبطبيعة الحال، هذه الفنون بدأت في الاختفاء، وصارت مقتصرة على الترفيه أو تقديمها كعروض مسرحية، وتأتي هذه المسرحية لتأكيد وجود هذه البيئة بالأحساء لتتناول قصة الخير والشر والفقر والغنى وما تتبعه من آثار الطبقية المجتمعية في ذلك الوقت.
بيت خبرة كويتي
أبان مخرج المسرحية سلطان النوه، أن العمل المسرحي، تراثي ((شعبي))، ومختلف كليًا، ومتقن باحتراف عالٍ، ويؤهل لمشاركات مقبلة، لافتًا إلى حرص المسرح في الأحساء على تنفيذ أعمال تمتع الجمهور، ومناسبة للمهرجانات والمنافسة على الجوائز، واستمرت بروفات المسرحية 3 أشهر، والاستعانة ببيت خبرة ((كويتي)) متخصص في السينوغرافيا بقيادة فيصل العبيد (حاصل على جوائز عديدة في السينوغرافيا)، والاستفادة من الارتفاعات، وصناعة الديكورات الإبداعية على خشبة المسرح والأهازيج والفلكلورات الشعبية في نقل الملتقي إلى البحر والساحل.
عدم التكافؤ
أضاف أن ردود الفعل من المسرحيين الخليجيين، كانت بالإشادة بالعرض، من بينها توجيه دعوة مباشرة من المسرحي البحريني عادل شمس للمشاركة في النسخة المقبلة لمهرجان الصواري في البحرين، متوقعًا ترشيح المسرحية إلى عروض المهرجان المسرحي في الرياض. يذكر أن المسرحية، تدور في حقبة زمنية ماضية على ضفاف سواحل الخليج العربي، وسيطرة وتحكم النواخذة على الصيد والصيادين، وعشق بحار ((بسيط)) لفتاة ((بنت النوخذة))، وهي ترى، أنها في وضع لا يمكن الوصول إليها، وعدم التكافؤ بينهما.

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