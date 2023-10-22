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أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

10/22/2023 4:17:38 AM
(MENAFN- Al Watan) تظهر أعراض اضطراب ما بعد الصدمة مباشرة بعد الحادث الأليم، أو بعد مضيّ أشهر أو سنوات منه، وتتضمن هذه الأعراض ما يلي:
- تذكر الحادث الأليم واستحضاره باستمرار: يرى المصاب باضطراب ما بعد الصدمة كوابيس مزعجة عن الحادث، أو يستحضر الحادث أو ذكريات أخرى مرتبطة به كما لو أنه يعيش التجربة الصادمة مرة أخرى.
- تجنب الأشياء التي تذكره بالحادث: يحاول الشخص الابتعاد عن الأماكن، أو الأصوات، أو الروائح، أو الأنشطة التي تذكره بالحادث الصادم.
- اضطرابات في المزاج أو الذاكرة: يصعب على العديد من المصابين باضطراب ما بعد الصدمة تذكر تفاصيل الحادث، ومن الشائع أيضا أن يشعروا بالاكتئاب أو الذنب أو العار بسبب ما مرّ بهم.
- الشعور بالقلق أو التوتر: يمكن لاضطراب ما بعد الصدمة أن يجعل الشخص في حالة دائمة من التيقّظ والحذر، فلا يستطيع الاسترخاء أو الشعور بالراحة، وقد يدفع هذا الشعور الشخص إلى اتخاذ سلوكيات خطيرة أو ضارة.

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