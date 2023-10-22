أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

(MENAFN
- Al Watan) تظهر أعراض اضطراب ما بعد الصدمة مباشرة بعد الحادث الأليم، أو بعد مضيّ أشهر أو سنوات منه، وتتضمن هذه الأعراض ما يلي:
- تذكر الحادث الأليم واستحضاره باستمرار: يرى المصاب باضطراب ما بعد الصدمة كوابيس مزعجة عن الحادث، أو يستحضر الحادث أو ذكريات أخرى مرتبطة به كما لو أنه يعيش التجربة الصادمة مرة أخرى.
- تجنب الأشياء التي تذكره بالحادث: يحاول الشخص الابتعاد عن الأماكن، أو الأصوات، أو الروائح، أو الأنشطة التي تذكره بالحادث الصادم.
- اضطرابات في المزاج أو الذاكرة: يصعب على العديد من المصابين باضطراب ما بعد الصدمة تذكر تفاصيل الحادث، ومن الشائع أيضا أن يشعروا بالاكتئاب أو الذنب أو العار بسبب ما مرّ بهم.
- الشعور بالقلق أو التوتر: يمكن لاضطراب ما بعد الصدمة أن يجعل الشخص في حالة دائمة من التيقّظ والحذر، فلا يستطيع الاسترخاء أو الشعور بالراحة، وقد يدفع هذا الشعور الشخص إلى اتخاذ سلوكيات خطيرة أو ضارة.
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