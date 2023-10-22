إنتاج هواتف Google في الهند

(MENAFN
- Al Watan) ستنقل شركة قوقل إنتاج هواتفها الذكية من سلسلة بكسل Pixel إلى الهند، حيث قال مسؤول تنفيذي: ((شركة ((ألفابيت)) ستبدأ التصنيع في الهند، وستعقد شراكات مع الشركات المصنعة الدولية والمحلية، لإنتاج هواتفها الذكية Pixel محليا بدءا من Pixel 8)).
وأوضح ريك أوسترلو، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات، أنه من المتوقع طرح الأجهزة في 2024.
وأضاف أوسترلو: ((تعد الهند سوقا ذات أولوية لهواتف Pixel الذكية، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل ما لدينا من أجهزتنا وإمكانات البرامج المدمجة الأساسية للأشخاص في جميع أنحاء البلاد)).
وتُجري غوغل حاليا محادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية المحلية في الهند، ومنها شركة Bharat FIH، التي تُعد فرعا من شركة فوكسون الأم في الهند، للتي تُصنع الأجهزة للعديد من الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة آبل، إذ تتولى إنتاج أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماك وغيرها.
وتفاوض قوقل أيضا شركاء آخرين محتملين مثل شركتي Dixon Technologies و Lava International من أجل تولي مهمة إنتاج هواتف بكسل في الهند.
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