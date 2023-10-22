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إنتاج هواتف Google في الهند

10/22/2023 4:17:38 AM
(MENAFN- Al Watan) ستنقل شركة قوقل إنتاج هواتفها الذكية من سلسلة بكسل Pixel إلى الهند، حيث قال مسؤول تنفيذي: ((شركة ((ألفابيت)) ستبدأ التصنيع في الهند، وستعقد شراكات مع الشركات المصنعة الدولية والمحلية، لإنتاج هواتفها الذكية Pixel محليا بدءا من Pixel 8)).
وأوضح ريك أوسترلو، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات، أنه من المتوقع طرح الأجهزة في 2024.
وأضاف أوسترلو: ((تعد الهند سوقا ذات أولوية لهواتف Pixel الذكية، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل ما لدينا من أجهزتنا وإمكانات البرامج المدمجة الأساسية للأشخاص في جميع أنحاء البلاد)).
وتُجري غوغل حاليا محادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية المحلية في الهند، ومنها شركة Bharat FIH، التي تُعد فرعا من شركة فوكسون الأم في الهند، للتي تُصنع الأجهزة للعديد من الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة آبل، إذ تتولى إنتاج أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماك وغيرها.
وتفاوض قوقل أيضا شركاء آخرين محتملين مثل شركتي Dixon Technologies و Lava International من أجل تولي مهمة إنتاج هواتف بكسل في الهند.

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