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بريطانية تستحم مرة أسبوعيا لتوفير النقود

10/22/2023 4:17:37 AM
(MENAFN- Al Watan) أدى أسلوب الحياة الاقتصادي الذي تعيشه نيكولا إلى خفض فاتورة المياه إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا لمدة نصف العام على الرغم من تسرب المياه - مما يكلفها 7.50 جنيهات إسترلينية فقط شهريًا.
وقالت: ((لقد بدأت في الاستحمام بشكل أقل بسبب التهاب الجلد الذي أعاني منه، بشرتي حساسة للغاية وأصبحت متقشرة للغاية لدرجة أنني سأصاب بقشرة الرأس، لكنني بدأت ألاحظ الفوائد المالية أيضًا)).
وترتدي السيدة البالغة من العمر 52 عامًا، من بيكسليهيث بالمملكة المتحدة، ملابسها أربع أو خمس مرات قبل غسلها، ولديها أيضًا علبة من مسحوق الغسيل اعتبارًا من عام 2021، كما تدعي أن زجاجات الشامبو والبلسم والصابون تدوم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفق ديلي ميل.
وأنفقت نيكولا هوارد 45 جنيهًا إسترلينيًا فقط على فاتورة المياه الخاصة بها خلال الأشهر الستة الماضية لأنها تستحم مرة واحدة فقط في الأسبوع.
وقالت نيكولا إنها اعتادت الاستحمام ثلاث مرات في الأسبوع، لكنها وجدت أن بشرتها بدأت ((تتساقط)) بسبب القشرة.
وتابعت ((أمتلك ملابس اشتريتها منذ عامين إلى تسعة أعوام، أنا أشتري ما أحتاج إليه ولست من الأشخاص الذين ينفقون المال هنا وهناك على الملابس)) ما جعلها توفر آلاف الجنيهات الإسترلينية.

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