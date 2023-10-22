بريطانية تستحم مرة أسبوعيا لتوفير النقود

(MENAFN
- Al Watan) أدى أسلوب الحياة الاقتصادي الذي تعيشه نيكولا إلى خفض فاتورة المياه إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا لمدة نصف العام على الرغم من تسرب المياه - مما يكلفها 7.50 جنيهات إسترلينية فقط شهريًا.
وقالت: ((لقد بدأت في الاستحمام بشكل أقل بسبب التهاب الجلد الذي أعاني منه، بشرتي حساسة للغاية وأصبحت متقشرة للغاية لدرجة أنني سأصاب بقشرة الرأس، لكنني بدأت ألاحظ الفوائد المالية أيضًا)).
وترتدي السيدة البالغة من العمر 52 عامًا، من بيكسليهيث بالمملكة المتحدة، ملابسها أربع أو خمس مرات قبل غسلها، ولديها أيضًا علبة من مسحوق الغسيل اعتبارًا من عام 2021، كما تدعي أن زجاجات الشامبو والبلسم والصابون تدوم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفق ديلي ميل.
وأنفقت نيكولا هوارد 45 جنيهًا إسترلينيًا فقط على فاتورة المياه الخاصة بها خلال الأشهر الستة الماضية لأنها تستحم مرة واحدة فقط في الأسبوع.
وقالت نيكولا إنها اعتادت الاستحمام ثلاث مرات في الأسبوع، لكنها وجدت أن بشرتها بدأت ((تتساقط)) بسبب القشرة.
وتابعت ((أمتلك ملابس اشتريتها منذ عامين إلى تسعة أعوام، أنا أشتري ما أحتاج إليه ولست من الأشخاص الذين ينفقون المال هنا وهناك على الملابس)) ما جعلها توفر آلاف الجنيهات الإسترلينية.
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