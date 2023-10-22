السكري مرتبط بتناول اللحوم‏

(MENAFN
- Al Watan) أشارت دراسة إلى أن فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، من الممكن أن تزيد في حال تناول اللحوم الحمراء مرتين فقط في الأسبوع.
ويشكل مرض السكري من النوع الثاني، أحد التهديدات الصحية الرئيسية الأسرع نموا في العالم بالوقت الحالي، والذي ارتفع معدل انتشاره بشكل حاد في كل مكان خلال الـ30 عاما الماضية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وفي الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، نظر الباحثون من جامعة هارفارد في البيانات الصحية من 216695 شخصا من دراسة ((صحة الممرضات))، ودراسة ((صحة الممرضات 2))، ودراسة ((متابعة المهنيين الصحيين في أمريكا)).
وطُلب من الأشخاص المشاركين في اختبارات الدراسة، استكمال استبيانات حول نظامهم الغذائي، كل سنتين إلى أربع سنوات، لمدة تصل إلى 36 عاما، وخلال تلك الفترة، أصيب أكثر من 22000 منهم بمرض السكري من النوع الثاني.
وتبين أن أولئك الذين تناولوا كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، لديهم خطر أعلى بنسبة 62% للإصابة بالمرض الخطير، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل.
ويشير البحث إلى أن كل حصة يومية إضافية من اللحوم الحمراء المصنعة، ارتبطت باحتمال أكبر بنسبة 46% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما وجدت الدراسة أن كل حصة يومية إضافية من اللحوم الحمراء غير المصنعة ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بنسبة 24%.
ووجدت الدراسة في المقابل، أن استبدال المكسرات والبقوليات، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30%. بينما ارتبط استبدال حصة من منتجات الألبان بانخفاض المخاطر بنسبة 22%.
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