إعصار تيج يتجه نحو سلطنة عمان

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- Al Watan) أشارت الأرصاد العمانية في بيان لها إلى تحول الحالة المدارية لإعصار تيج من درجة المخاطر المتعددة إلى تعمق الحالة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة ويتمركز جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 12,3 شمالاً وخط طول 55.3 شرقاً، ويبعد المركز عن سواحل سلطنة عمان حوالي 500 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 100 إلى 112 عقدة وتبعد أقرب كتلة سحب ماطرة مصاحبة حوالي 280 كم ولاية سدح).
كما تشير التوقعات إلى استمرار تحركها غرب شمال غرب نحو سواحل محافظة ظفار والجمهورية اليمنية الشقيقة (محافظة المهرة مع فرص تطورها إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة خلال 24 ساعة القادمة. ومن المتوقع أن يبدأ التأثير المباشر على محافظتي ظفار والوسطى من ليلة اليوم الأحد 22 أكتوبر بهطول أمطار متفاوتة الغزارة من (50) - (150) ملم تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وهبوب رياح نشطة 20 - 40 عقدة.
وبينت الأرصاد العمانية إلى أن الحالة المدارية ستبلغ ذروتها يومي الإثنين والثلاثاء مع هطول أمطار شديدة الغزارة 200 - 500 ملم تؤدي إلى جريان جارف للأودية مع فيضانات وهبوب رياح شديدة السرعة 40 - 70 عقدة تؤدي إلى سقوط الأشجار وتطاير المواد غير الثابتة.
ويكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويتراوح ما بين 6-12) أمتار مع فرص امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية والخيران.
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