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إعصار تيج يتجه نحو سلطنة عمان

10/22/2023 4:17:36 AM
(MENAFN- Al Watan) أشارت الأرصاد العمانية في بيان لها إلى تحول الحالة المدارية لإعصار تيج من درجة المخاطر المتعددة إلى تعمق الحالة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة ويتمركز جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 12,3 شمالاً وخط طول 55.3 شرقاً، ويبعد المركز عن سواحل سلطنة عمان حوالي 500 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 100 إلى 112 عقدة وتبعد أقرب كتلة سحب ماطرة مصاحبة حوالي 280 كم ولاية سدح).
كما تشير التوقعات إلى استمرار تحركها غرب شمال غرب نحو سواحل محافظة ظفار والجمهورية اليمنية الشقيقة (محافظة المهرة مع فرص تطورها إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة خلال 24 ساعة القادمة. ومن المتوقع أن يبدأ التأثير المباشر على محافظتي ظفار والوسطى من ليلة اليوم الأحد 22 أكتوبر بهطول أمطار متفاوتة الغزارة من (50) - (150) ملم تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وهبوب رياح نشطة 20 - 40 عقدة.
وبينت الأرصاد العمانية إلى أن الحالة المدارية ستبلغ ذروتها يومي الإثنين والثلاثاء مع هطول أمطار شديدة الغزارة 200 - 500 ملم تؤدي إلى جريان جارف للأودية مع فيضانات وهبوب رياح شديدة السرعة 40 - 70 عقدة تؤدي إلى سقوط الأشجار وتطاير المواد غير الثابتة.
ويكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويتراوح ما بين 6-12) أمتار مع فرص امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية والخيران.

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