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اختتام الدورة التأسيسية في القانون الدولي الإنساني بالطائف

10/22/2023 4:17:34 AM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت في منطقة الطائف، الدورة التأسيسية في (القانون الدولي الإنساني) التي نظمتها وحدة حماية الأطفال بالعمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في كل من قيادة منطقة الطائف لمدة يومين، وفي قاعدة الملك فهد الجوية، لمدة يومين.
وتطرقت الدورة التي عقدت بتوجيه ومتابعة قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع - قائد قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن (القوات المشتركة) - في يومها الأول إلى التعريف بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاع، ومقدمة في القانون الدولي الإنساني والفئات المشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التطرق إلى تصنيف النزاعات المسلحة وحماية المدنيين والرعاية الصحية.
وأكد مدير العمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبد الله بن دخيل الحبابي، أن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن حريصة على تعزيز مفهوم القانون الدولي الانساني لدى قوات التحالف وتطبيقه في عملياتها العسكرية ، وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تعقد في مجال القانون الدولي الانساني وحماية الاطفال، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،وعلى العلاقة المتنامية مع اللجنة في المجال الإنساني والتعريف والتوعية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
من جهته أشار ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة محمد شيخ علي، إلى أن اللجنة الدولية تقدر الجهود التي تبذلها قيادة القوات المشتركة لنشر التعريف بالقانون الدولي الإنساني، وتتطلع لمواصلة التعاون في هذا الشأن مع وحدة حماية الطفل في قوات التحالف العربي والأطراف الفاعلة في المملكة

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