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أرباح موبايلي السعودية تقفز 40% في 3 أشهر متجاوزة التوقعات

10/22/2023 4:17:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجاوزت أرباح شركة“اتحاد إتصالات” (موبايلي) الفصلية التوقعات، حيث قفزت بنسبة 40.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2023 إلى 524 مليون ريال (140 مليون دولار)، فيما كان متوسط التوقعات يشير إلى تحقيق أرباح بقيمة 440.3 مليون ريال.

قالت الشركة المملوكة بنسبة 28% من قبل“مؤسسة الامارات للاتصالات” في إفصاح اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، إن هذه القفزة في الأرباح الفصلية جاءت بفضل ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.1% إلى 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار)، حيث يعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، بدعم من نمو قطاع الأعمال وزيادة قاعدة العملاء.

بلغت أرباح الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023، 1.49 مليار ريال (396 مليون دولار)، بنمو 41.4% على أساس سنوي، وفق البيانات المعلنة.

اقتصاد الشرق

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