أرباح موبايلي السعودية تقفز 40% في 3 أشهر متجاوزة التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجاوزت أرباح شركة“اتحاد إتصالات” (موبايلي) الفصلية التوقعات، حيث قفزت بنسبة 40.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2023 إلى 524 مليون ريال (140 مليون دولار)، فيما كان متوسط التوقعات يشير إلى تحقيق أرباح بقيمة 440.3 مليون ريال.
قالت الشركة المملوكة بنسبة 28% من قبل“مؤسسة الامارات للاتصالات” في إفصاح اليوم الأحد على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، إن هذه القفزة في الأرباح الفصلية جاءت بفضل ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.1% إلى 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار)، حيث يعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، بدعم من نمو قطاع الأعمال وزيادة قاعدة العملاء.
بلغت أرباح الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023، 1.49 مليار ريال (396 مليون دولار)، بنمو 41.4% على أساس سنوي، وفق البيانات المعلنة.
اقتصاد الشرق
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