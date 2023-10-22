صادرات تونس من الفوسفات تسجل رقما قياسيا العام الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت صادرات تونس من الفوسفات التجاري، منذ بداية العام الجاري، 187 ألفا و500 طنّ، وهو رقم لم تحقّقه منذ 2012، ويُمثلّ ذلك ضعف صادرات العام السابق.

وقال مدير مراكز الشحن بشركة فوسفات قفصة، ماهر رواشد، اليوم الأحد، إنّه تم شحن كمّية جديدة من الفوسفات بلغت 7 آلاف و260 طنّا إلى الميناء التجاري بصفاقس لّكلا من إيرلندا وإسبانيا في شهر سبتمبر الماضي، وبذلك ارتفع حجم صادرات تونس من الفوسفات منذ بداية العام إلى 187 ألفا و500 طنّ.

ونوه بأن صادرات تونس من الفوسفات عام 2022، بلغت نحو 90 ألف طنّ، ووُجّهت نحو أسواق أوروبية وآسيوية، بما في ذلك أسواق انقطعت مبيعات تونس لها من هذه المادّة منذ أكثر من 10 سنوات.

أ ش أ