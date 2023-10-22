Sunday, 22 October 2023 01:13 GMT

صادرات تونس من الفوسفات تسجل رقما قياسيا العام الجاري

10/22/2023 4:17:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت صادرات تونس من الفوسفات التجاري، منذ بداية العام الجاري، 187 ألفا و500 طنّ، وهو رقم لم تحقّقه منذ 2012، ويُمثلّ ذلك ضعف صادرات العام السابق.

وقال مدير مراكز الشحن بشركة فوسفات قفصة، ماهر رواشد، اليوم الأحد، إنّه تم شحن كمّية جديدة من الفوسفات بلغت 7 آلاف و260 طنّا إلى الميناء التجاري بصفاقس لّكلا من إيرلندا وإسبانيا في شهر سبتمبر الماضي، وبذلك ارتفع حجم صادرات تونس من الفوسفات منذ بداية العام إلى 187 ألفا و500 طنّ.

ونوه بأن صادرات تونس من الفوسفات عام 2022، بلغت نحو 90 ألف طنّ، ووُجّهت نحو أسواق أوروبية وآسيوية، بما في ذلك أسواق انقطعت مبيعات تونس لها من هذه المادّة منذ أكثر من 10 سنوات.

أ ش أ

MENAFN22102023000202011048ID1107282176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث