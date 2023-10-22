صادرات تونس من الفوسفات تسجل رقما قياسيا العام الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت صادرات تونس من الفوسفات التجاري، منذ بداية العام الجاري، 187 ألفا و500 طنّ، وهو رقم لم تحقّقه منذ 2012، ويُمثلّ ذلك ضعف صادرات العام السابق.
وقال مدير مراكز الشحن بشركة فوسفات قفصة، ماهر رواشد، اليوم الأحد، إنّه تم شحن كمّية جديدة من الفوسفات بلغت 7 آلاف و260 طنّا إلى الميناء التجاري بصفاقس لّكلا من إيرلندا وإسبانيا في شهر سبتمبر الماضي، وبذلك ارتفع حجم صادرات تونس من الفوسفات منذ بداية العام إلى 187 ألفا و500 طنّ.
ونوه بأن صادرات تونس من الفوسفات عام 2022، بلغت نحو 90 ألف طنّ، ووُجّهت نحو أسواق أوروبية وآسيوية، بما في ذلك أسواق انقطعت مبيعات تونس لها من هذه المادّة منذ أكثر من 10 سنوات.
أ ش أ
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