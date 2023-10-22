التأشيرات الروسية الممنوحة للأوروبيين ترتفع بأول 9 أشهر من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مدير الإدارة القنصلية بالخارجية الروسية، أليكسي كليموف، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل زيادة في عدد التأشيرات الروسية الممنوحة لمواطني الدول الأوروبية خلال الـ9 أشهر الماضية.
وأشار كليموف في تصريح له – حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية – إلى أنه خلال الـ9 أشهر الماضية، تم إصدار تأشيرات دخول روسية لمواطني الدول الأوروبية بنسبة 57% أكثر من نفس الفترة في عام 2022.
وقال:“في الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر الماضيين، أصدرت القنصليات الروسية في الدول الأوروبية 225 ألف تأشيرة من جميع الفئات، منها 141 ألف تأشيرة سياحية”.
وأضاف“أنه بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، انخفض إجمالي عدد التأشيرات الصادرة بنسبة 10%، في حين ارتفع إصدار التأشيرات السياحية بنسبة 57%”.
أ ش أ
MENAFN22102023000202011048ID1107282175
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.