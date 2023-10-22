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التأشيرات الروسية الممنوحة للأوروبيين ترتفع بأول 9 أشهر من 2023

10/22/2023 4:17:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مدير الإدارة القنصلية بالخارجية الروسية، أليكسي كليموف، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل زيادة في عدد التأشيرات الروسية الممنوحة لمواطني الدول الأوروبية خلال الـ9 أشهر الماضية.

وأشار كليموف في تصريح له – حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية – إلى أنه خلال الـ9 أشهر الماضية، تم إصدار تأشيرات دخول روسية لمواطني الدول الأوروبية بنسبة 57% أكثر من نفس الفترة في عام 2022.

وقال:“في الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر الماضيين، أصدرت القنصليات الروسية في الدول الأوروبية 225 ألف تأشيرة من جميع الفئات، منها 141 ألف تأشيرة سياحية”.

وأضاف“أنه بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، انخفض إجمالي عدد التأشيرات الصادرة بنسبة 10%، في حين ارتفع إصدار التأشيرات السياحية بنسبة 57%”.

أ ش أ

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