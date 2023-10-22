واردات الصين من النفط الخام ترتفع بنحو 15% خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استوردت الصين 424.27 مليون طن من النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة 14.6% عن نفس الفترة من عام 2022.
أظهرت البيانات الرسمية، أن إنتاج النفط الخام في الصين ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وقالت الهيئة الصينية للإحصاء، إن البلاد أنتجت 156.72 مليون طن من النفط الخام خلال تلك الفترة.
وأضافت أن إنتاج النفط الخام في الصين ارتفع بنسبة 0.3% على أساس سنوي ليصل إلى 16.87 مليون طن الشهر الماضي.
أ ش أ
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