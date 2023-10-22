واردات الصين من النفط الخام ترتفع بنحو 15% خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) استوردت الصين 424.27 مليون طن من النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة 14.6% عن نفس الفترة من عام 2022.

أظهرت البيانات الرسمية، أن إنتاج النفط الخام في الصين ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وقالت الهيئة الصينية للإحصاء، إن البلاد أنتجت 156.72 مليون طن من النفط الخام خلال تلك الفترة.

وأضافت أن إنتاج النفط الخام في الصين ارتفع بنسبة 0.3% على أساس سنوي ليصل إلى 16.87 مليون طن الشهر الماضي.

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