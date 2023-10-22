Sunday, 22 October 2023 01:13 GMT

واردات الصين من النفط الخام ترتفع بنحو 15% خلال 9 أشهر

10/22/2023 4:17:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استوردت الصين 424.27 مليون طن من النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة 14.6% عن نفس الفترة من عام 2022.

أظهرت البيانات الرسمية، أن إنتاج النفط الخام في الصين ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وقالت الهيئة الصينية للإحصاء، إن البلاد أنتجت 156.72 مليون طن من النفط الخام خلال تلك الفترة.

وأضافت أن إنتاج النفط الخام في الصين ارتفع بنسبة 0.3% على أساس سنوي ليصل إلى 16.87 مليون طن الشهر الماضي.

أ ش أ

MENAFN22102023000202011048ID1107282174

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث