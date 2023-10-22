رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة الصين أوائل نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، عزمه زيارة الصين أوائل نوفمبر المقبل، وذلك قبيل ساعات من رحلته المقررة إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد ألبانيز – حسبما نقلت شبكة“إيه بي سي نيوز” الأمريكية – على أهمية العلاقات بين أستراليا والصين، حيث أنها تصب في مصلحة الدولتين، مشيرا إلى أنه سيلتقي خلال زيارته لبكين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة لي تشيانج، كما أنه سيشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد في شنجهاي.

وسيصبح ألبانيز هو أول رئيس وزراء أسترالي يزور الصين منذ سبع سنوات عندما يتوجه إلى بكين وشنجهاي في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يزور واشنطن خلال ساعات للقاء بايدن، وسيعود إلى الولايات المتحدة بعد رحلته إلى الصين لحضور منتدى قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.

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