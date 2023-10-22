Sunday, 22 October 2023 01:13 GMT

رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة الصين أوائل نوفمبر

10/22/2023 4:17:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، عزمه زيارة الصين أوائل نوفمبر المقبل، وذلك قبيل ساعات من رحلته المقررة إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد ألبانيز – حسبما نقلت شبكة“إيه بي سي نيوز” الأمريكية – على أهمية العلاقات بين أستراليا والصين، حيث أنها تصب في مصلحة الدولتين، مشيرا إلى أنه سيلتقي خلال زيارته لبكين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة لي تشيانج، كما أنه سيشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد في شنجهاي.

وسيصبح ألبانيز هو أول رئيس وزراء أسترالي يزور الصين منذ سبع سنوات عندما يتوجه إلى بكين وشنجهاي في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يزور واشنطن خلال ساعات للقاء بايدن، وسيعود إلى الولايات المتحدة بعد رحلته إلى الصين لحضور منتدى قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.

أ ش أ

MENAFN22102023000202011048ID1107282173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث