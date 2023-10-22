رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة الصين أوائل نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، عزمه زيارة الصين أوائل نوفمبر المقبل، وذلك قبيل ساعات من رحلته المقررة إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأكد ألبانيز – حسبما نقلت شبكة“إيه بي سي نيوز” الأمريكية – على أهمية العلاقات بين أستراليا والصين، حيث أنها تصب في مصلحة الدولتين، مشيرا إلى أنه سيلتقي خلال زيارته لبكين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة لي تشيانج، كما أنه سيشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد في شنجهاي.
وسيصبح ألبانيز هو أول رئيس وزراء أسترالي يزور الصين منذ سبع سنوات عندما يتوجه إلى بكين وشنجهاي في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يزور واشنطن خلال ساعات للقاء بايدن، وسيعود إلى الولايات المتحدة بعد رحلته إلى الصين لحضور منتدى قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.
أ ش أ
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